One UI 8, una nuova era per gli screenshot

Gli screenshot diventano protagonisti con One UI 8. Samsung infatti prepara una delle modifiche più rilevanti per la cattura dello schermo, ovvero la possibilità di effettuare screenshot in HDR. Si tratta di un’evoluzione interessante, che punta a restituire fedelmente la qualità visiva dei contenuti originali visualizzati con tecnologia HDR. Tale scoperta arriva dalla build chiusa ZYF7 della beta, mentre nelle versioni pubbliche, come la ZYF3, la funzione non è ancora disponibile.

One UI 8 e Android 16, un connubio che spinge l’innovazione

A oggi, gli screenshot di contenuti HDR vengono salvati in SDR, causando una perdita notevole di luminosità e dettagli. Con la nuova funzione, invece, le schermate saranno archiviate in formato HDR, precisamente PNG con mappatura di guadagno-HDR. Ciò significa che gli utenti potranno conservare tutte le caratteristiche visive dei contenuti e i loro dettagli più piccoli, come se li stessero guardando in tempo reale sul display. Tale cambiamento sarà particolarmente utile per chi lavora con contenuti multimediali o semplicemente desidera salvare immagini senza perdere di qualità.

In ogni caso però, la vera domanda è se questa nuova possibilità sia frutto esclusivo del lavoro di Samsung o se si tratti di una personalizzazione su base Android 16. La risposta più probabile sembra la seconda. Google ha infatti annunciato l’arrivo del supporto HDR per le immagini nella prossima versione del sistema operativo. È quindi plausibile che Samsung stia anticipando i tempi, integrando queste novità direttamente in One UI 8, pronta a sfruttare le potenzialità offerte dal codice di Android.

Nel frattempo, la beta di One UI 8 continua la sua diffusione. Dopo il debutto iniziale, è attesa anche per i modelli Galaxy S24, S23 e S22. L’estate 2025 segnerà il rilascio ufficiale della nuova interfaccia, che promette un salto di qualità non solo negli screenshot, ma anche in termini di prestazioni, fluidità e personalizzazione. Se queste sono le premesse, One UI 8 potrebbe rappresentare uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi anni per il mondo Samsung.