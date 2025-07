Addio fornelli a gas: la smart home del futuro sarà elettrica

Ti sei mai chiesto quanto sia davvero “sicura” la tua casa? Non nel senso delle serrature o dell’allarme, ma proprio a livello di aria che respiri, di abitudini quotidiane, di quelle cose che diamo per scontate — come cucinare la pasta sul fornello a gas. Sembra una cosa innocua, quasi rassicurante. Ma il punto è che non lo è.

Il gas domestico sotto accusa e cosa lo sostituirà

In Italia, ogni anno, dodicimila persone muoiono per l’inquinamento provocato dal gas utilizzato nelle abitazioni. Dodicimila. Non è un numero da poco. Eppure è come se nessuno ne parlasse. Come se l’aria delle nostre case fosse automaticamente pulita solo perché siamo tra le quattro mura di casa nostra. Ma non funziona così. Anzi. Dentro le stanze, spesso con poca ventilazione e finestre chiuse per ore, si accumulano sostanze tossiche che non vediamo ma che ci entrano nei polmoni tutti i giorni.

A soffrirne di più sono i bambini. Il loro sistema respiratorio è più delicato, più esposto. Eppure continuiamo ad accendere quei fornelli, a ignorare gli studi che dicono chiaramente che il gas in casa è una minaccia silenziosa. Forse perché ci hanno sempre detto che è normale, che è comodo, che è il modo più “efficiente” per cucinare. Ma oggi quel modello non regge più. E cambiarlo non significa rinunciare al comfort — al contrario, può voler dire vivere meglio.

È proprio da qui che nasce il progetto Famiglie nel Sole. Un gruppo di associazioni ha deciso di puntare sulle persone, sulle famiglie, su chi abita davvero gli spazi. Perché la casa non sia solo bella o funzionale, ma anche sana. È un’idea semplice ma potente: portare le energie rinnovabili dentro le nostre abitudini quotidiane. Pannelli solari, comunità energetiche, piccoli gesti tecnologici che ci rendono meno dipendenti dal gas. Non è solo una questione ecologica, è una questione di salute, di autonomia, anche economica.

Il gas, forse, ha ancora un senso in certi ambiti industriali. Ma nelle case, no. Non più. È tempo di svincolarci da un sistema che ci espone senza darci nulla in cambio. Una casa davvero moderna è quella che protegge, che respira insieme a chi ci vive, che non fa male. E sì, è possibile. Sta già succedendo.