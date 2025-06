Ops! Mobile batte Fastweb con 300GB in 5G ad un prezzo incredibile

OPS! Mobile, gestore virtuale attivo sul mercato italiano, presenta una nuova offerta pensata per chi desidera tanti giga, un prezzo fisso, e una gestione semplice e digitale. Si chiama OPS Special 300 GB ed è disponibile esclusivamente per chi effettua la portabilità del numero, con la sola eccezione degli utenti provenienti da Vodafone, che non possono attivare questa promozione.

I contenuti dell’offerta OPS Special 300 GB

La proposta comprende minuti senza limiti verso tutti, 100 SMS e un totale di 300 giga in 4G al mese. Il traffico è suddiviso in 150 GB di base e 150 GB extra, concessi direttamente da OPS! Mobile. Il prezzo è pari a 9,99€ al mese, con la garanzia che non cambierà nel tempo. Non sono previsti vincoli contrattuali né costi ricorrenti aggiuntivi.

L’attivazione è possibile solo con SPID, rendendo la procedura interamente digitale e sicura. Il costo iniziale è pari a 9,90€ una tantum, che comprende l’attivazione e la spedizione gratuita della SIM. Si tratta di un processo rapido e gestibile comodamente da casa, senza documenti cartacei né passaggi complicati.

Una scelta concreta per chi cerca tanti dati e prezzo stabile

Con 300 giga mensili, OPS Special 300 GB si posiziona come una delle offerte più generose tra quelle attualmente disponibili nella fascia sotto i 10€. A differenza di molte altre promo, non ci sono costi nascosti o condizioni legate al rinnovo automatico su carta o conto: si tratta di una soluzione chiara, trasparente e pensata per l’uso quotidiano di app, streaming e navigazione.

Una promozione indirizzata a chi vuole molti dati, nessuna sorpresa e un processo di attivazione interamente digitale, mantenendo un equilibrio tra quantità e affidabilità del servizio. Di fronte a prezzi del genere dunque non esistono più le solite credenze sui gestori virtuali, ai quali peraltro sono nettamente migliorati. Ad oggi un provider come Ops! ad esempio, può essere tranquillamente comparato ai gestori più famosi e navigati.