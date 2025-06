Iliad, ecco le super offerte fino a metà luglio

Fino alla metà del mese di luglio, tutti gli utenti alla ricerca di una nuova offerta mobile potranno approfittare del favoloso catalogo di Iliad. L’operatore telefonico, infatti, aggiorna costantemente la sua proposta e ora sono disponibili all’attivazione tante offerte di rilievo. La parola chiave di tutte queste offerte è sempre una, ovvero convenienza. Vediamo qui di seguito le offerte migliori del momento.

Iliad, tante offerte mobile favolose fino a metà del mese di luglio 2025

Fino alla metà del mese di luglio 2025, gli utenti potranno attivare tante offerte favolose di Iliad. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo che sarà disponibile almeno fino alla metà del prossimo mese, salvo ovviamente eventuali proroghe della disponibilità. Si tratta come da tradizione dell’operatore di offerte di rete mobile estremamente convenienti.

Una delle ultime arrivate è l’offerta di rete mobile denominata Iliad Flash 220 Giga. Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad offrire agli utenti ogni mese fino a 220 GB di traffico dati ma non solo. Questa offerta è compatibile con il 5G, quindi significa che i giga messi a disposizione saranno utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione di Iliad.

Come da tradizione dell’operatore, poi, il bundle di questa offerta include anche minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo favoloso bundle sarà a disposizione degli utenti per un costo per il rinnovo pari a solo 9,99 euro al mese. Per chi vuole spendere ancora meno ma vuole comunque avere tanti giga per navigare, c’è poi l’offerta mobile denominata Iliad Flash 150.

Quest’ultima è infatti proposta ad un costo per il rinnovo più basso pari a 7,99 euro al mese. Con questa spesa, gli utenti potranno utilizzare fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e 4G+ e potranno sempre utilizzare minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.