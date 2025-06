Nintendo e Logitech: arriva la conferma ufficiale sulla compatibilità delle webcam

Nintendo ha da poco introdotto una delle funzioni più attese sulla nuova Switch 2, si chiama GameChat. Di cosa si tratta? Di una novità che permette di videochattare direttamente dalla console durante il gioco. Tale innovazione ha reso l’esperienza multiplayer più coinvolgente, ma ha sollevato fin da subito una questione pratica importante. Ovvero quali webcam sono compatibili con il sistema operativo della console? Nelle prime settimane dal lancio, Nintendo non ha fornito dettagli tecnici precisi, lasciando la comunità con le sue domande.

La webcam Brio 4K di Logitech resta fuori dalla lista delle compatibili con Nintendo Switch 2

Su piattaforme come Reddit sono persino nate liste in cui i videogiocatori hanno raccolto testimonianze dirette, nel tentativo di capire quali dispositivi funzionassero effettivamente con Nintendo Switch 2. La risposta ufficiale è arrivata solo di recente e proviene da Logitech, uno dei principali produttori al mondo di accessori tecnologici. L’azienda svizzera ha dichiarato che quasi tutte le sue webcam sono compatibili con Nintendo Switch2 senza necessità di configurazioni particolari. Una conferma che tranquillizza i possessori di dispositivi Logitech e che valorizza ulteriormente l’integrazione tra il mondo PC e quello console.

Nonostante l’ottima notizia per gran parte degli utenti Nintendo, è stata confermata una piccola eccezione. Pare infatti che la webcam Brio 4K di Logitech non sia utilizzabile su Switch2. La causa, ha spiegato la portavoce dell’azienda Leila Lewis, è tecnica. In quanto il dispositivo include funzionalità biometriche avanzate sviluppate per il sistema Windows Hello, che non sono supportate dal software Nintendo. Questo limite hardware impedisce alla console di riconoscere correttamente la webcam, rendendola inutilizzabile. Non è previsto al momento un aggiornamento firmware ufficiale da parte di Logitech per risolvere il problema.

Alcuni esperti, sempre sulla community Reddit, sostengono però di aver trovato metodi alternativi per farla funzionare, modificando il firmware originale. Ma si tratta di operazioni non ufficiali, che possono compromettere il corretto funzionamento del dispositivo e comportano rischi evidenti. Intanto, anche altri brand come Elgato e Ugreen stanno studiando soluzioni per allineare i propri prodotti ai protocolli USB-C e firmware utilizzati da Nintendo. Insomma, con questa maggiore trasparenza, il futuro della GameChat sembra promettente.