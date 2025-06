Android Auto: il nuovo tema chiaro si mostra in alcuni leaks

Come tutte le applicazioni appartenenti alla suite Google anche Android Auto gode gli aggiornamenti periodici che vengono rilasciati costantemente dalla nota azienda di Mountain view, quello di cui vi parliamo oggi non è però un aggiornamento legato alla funzionalità della piattaforma bensì al suo aspetto, la società l’aveva mostrato durante la propria conferenza di presentazione del 2025 e stiamo parlando del tema chiaro, un tema molto richiesto dalla community sul quale però l’azienda non ha fornito dettagli in merito alla possibile finestra di lancio.

La veste grafica chiara si era mostrata in precedenza in alcune immagini trapelate per poi essere mostrata nuovamente direttamente da Google seppur in sordina, la veste infatti faceva parte di una documentazione per sviluppatori pubblicata dal colosso della tecnologia.

Quella che però finora è stata poco più di un’indiscrezione nelle versioni precedenti ora si trasforma in un elemento concreto grazie alla versione 14. 7.152544 dell’applicazione, disponibile per i beta tester, all’interno della quale sono disponibili nuove impostazioni dedicate proprio alla gestione del tema visivo.

Il tema chiaro si mostra

Nello specifico, non si tratta più della semplice possibilità di fare uno switch tra il tema chiaro e il tema scuro bensì di una vera e propria sezione completa di gestione della piattaforma da un punto di vista visivo, si può infatti scegliere tra una modalità automatica che sincronizza l’aspetto dell’interfaccia con quello dello smartphone collegato.

Anche sullo smartphone appare questa nuova opzione il che dimostra quanto il lancio sia davvero molto vicino, all’interno del device infatti sarà possibile selezionare arbitrariamente se utilizzare il tema chiaro, quello scuro oppure la modalità automatica.

Tutto lascia pensare dunque che questa nuova possibilità sia ormai prossima all’arrivo ufficiale, probabilmente una volta terminato il periodo di beta testing la società provvederà ad un rilascio graduale dell’aggiornamento di Android Auto che includerà anche questa nuova funzionalità.