Logitech Flip Folio: arriva la nuova custodia con tastiera integrata

Logitech ha presentato la sua novità per il settore tecnologico. Si tratta di Flip Folio, una nuova soluzione all’avanguardia pensata per chi desidera un’esperienza d’uso completa e versatile con iPad Pro e iPad Air. Tale innovativa custodia con tastiera integrata è stata ideata per offrire la massima flessibilità in qualsiasi contesto. La tastiera Bluetooth, a grandezza standard ma dal profilo compatto, si distingue per il design intelligente che consente un utilizzo intuitivo e altamente personalizzabile dei dispositivi Apple. Tra i punti forti di Flip Folio vi è il suo aggancio magnetico. Quando la tastiera non serve, può essere facilmente fissata sul retro della custodia, rendendo il trasporto dell’iPad semplice e ordinato.

Logitech presenta la sua nuova custodia con tastiera integrata

La protezione garantita dalla custodia copre sia la parte anteriore che quella posteriore del tablet. Ciò la rende ideale anche per l’uso in mobilità. Un altro elemento distintivo è la connettività avanzata. La tastiera consente, infatti, di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente e di passare da uno all’altro con un semplice tocco. Ciò rende Flip Folio particolarmente utile per chi lavora con un ecosistema tecnologico variegato. Combinando l’iPad con smartphone o altri dispositivi Bluetooth.

L’approccio di Logitech alla sostenibilità è evidente anche in tale prodotto. Nel dettaglio, il modello Graphite è composto per almeno il 37% da plastica riciclata post-consumo. Mentre l’alluminio è lavorato attraverso processi a basse emissioni di carbonio. Inoltre, la carta utilizzata per il packaging proviene esclusivamente da fonti certificate. O, in alternativa, controllate secondo lo standard FSC.

Il prezzo di lancio della nuova custodia è di 199€ per i modelli da 13 pollici. E 179€ per quelli da 11 pollici. Flip Folio è disponibile nel citato colore Graphite fin da subito. Mentre la variante Pale Grey arriverà a settembre. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Logitech o rivolgersi ai rivenditori autorizzati.