Full Hybrid: la nuova vita della compatta Toyota Aygo X

La piccola Toyota Aygo X si rinnova profondamente e abbraccia la tecnologia Full Hybrid, promettendo un’esperienza di guida più efficiente e dinamica. Il nuovo modello, che arriverà sulle strade italiane entro la fine dell’anno, si distingue per un design aggiornato e una motorizzazione derivata direttamente dalla Yaris.

Esteticamente, la Aygo X cresce leggermente in lunghezza (ora 3.776 mm) per accogliere il nuovo sistema ibrido, mantenendo però la maneggevolezza che l’ha resa una delle city car più amate. Il frontale è stato completamente rivisto: nuovi fari a LED uniti da una sottile linea grigia e una griglia più aggressiva conferiscono un look più moderno e deciso. Novità anche per i cerchi in lega, ora disponibili nei formati da 17 e 18 pollici, mentre gli indicatori di direzione passano sugli specchietti retrovisori. Con questi upgrade, si adatta perfettamente al contesto delle auto Full Hybrid.

Dietro, le modifiche sono minime, ma l’opzione di una verniciatura bicolore e la possibilità di scegliere il tetto in tela permettono una personalizzazione ancora più marcata. La city car resta fedele al suo spirito urbano, ma con un tocco di sportività in più per abbracciare completamente la tecnologia ibrida completa.

Full Hybrid: tecnologia avanzata per una guida sostenibile

Gli interni beneficiano di importanti aggiornamenti tecnologici. Il nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici e il sistema di infotainment più reattivo garantiscono un’interazione intuitiva. La rimozione del freno a mano tradizionale, sostituito da un comando elettrico, libera spazio sulla console centrale. Nelle versioni più accessoriate troviamo anche ricarica wireless per smartphone e chiave digitale che arricchiscono l’esperienza di guida Full Hybrid.

La vera rivoluzione, però, è sotto il cofano: il vecchio motore a benzina lascia spazio a un moderno powertrain Full Hybrid da 116 CV. Le prestazioni migliorano sensibilmente, con un’accelerazione 0-100 km/h in meno di 10 secondi e emissioni di CO2 ridotte a soli 86 g/km (WLTP). Inoltre, la possibilità di viaggiare in modalità totalmente elettrica per brevi tratti eleva il comfort di marcia.

Non mancano i più recenti sistemi di assistenza alla guida (ADAS), riuniti nel pacchetto Toyota Safety Sense, che consente di raggiungere il livello 2 di guida assistita. Con l’introduzione dell’allestimento sportivo GR e il suo look dedicato, la nuova Aygo X Full Hybrid promette di conquistare nuovi appassionati.