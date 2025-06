Instagram DM: tre novità per migliorare le conversazioni

Negli ultimi anni, Instagram DM è diventato uno degli strumenti principali per comunicare online. Utilizzato da milioni di utenti ogni giorno, permette di scambiare messaggi di testo, immagini, video e note vocali tramite direct message in modo rapido e diretto. Proprio per questo, il team di sviluppo continua a perfezionarlo, introducendo nuove opzioni che semplificano le interazioni. Di recente, tre aggiornamenti hanno fatto il loro debutto anche in Italia con le novità dell’applicazione nella messaggistica diretta.

La prima novità riguarda i messaggi vocali, che ora possono raggiungere la durata massima di cinque minuti. In precedenza, il limite era fissato a un solo minuto, spesso insufficiente per comunicare concetti complessi o raccontare esperienze in modo dettagliato. Grazie a questo aggiornamento, gli utenti possono inviare messaggi più ricchi, senza la necessità di suddividerli in più clip tramite il Direct Message, avvicinandosi dunque alle possibilità offerte dall’Instagram DM.

A completare questa funzionalità c’è la nuova opzione di trascrizione automatica dei messaggi vocali. Con un semplice tocco sull’apposito comando, gli utenti possono leggere il contenuto di un messaggio audio. Una funzione preziosa in contesti dove ascoltare non è comodo, o per utenti con esigenze di accessibilità. Per garantire questa trascrizione, Instagram DM si avvale di sistemi automatizzati basati sui server di Meta, assicurando un risultato rapido e accurato.

Instagram DM arricchisce le chat di gruppo

Un’altra importante novità riguarda le chat di gruppo. È stato infatti aggiunto il pulsante “Segui tutti”, pensato per facilitare l’espansione della propria rete di contatti. All’interno della sezione “Persone”, basta un tocco per iniziare a seguire automaticamente tutti i membri del gruppo che non si seguivano in precedenza. In questo modo si semplifica notevolmente l’ampliamento della rete di contatti, senza dover procedere manualmente con ogni singolo profilo. Con i nuovi aggiornamenti di Instagram DMs, è ancora possibile selezionare solo determinati membri da seguire, lasciando massima libertà di scelta.

Questi aggiornamenti rafforzano il ruolo di Instagram DM come canale di comunicazione versatile e sempre più completo, in linea con le esigenze di una community in continua evoluzione.