L’operatore WindTre non da tregua ai suoi rivali e continua periodicamente ad aggiornare il suo listino per includere tariffe vantaggiose tramite le quali invogliare gli utenti a trasferire il loro numero. Senza alcun dubbio, le offerte migliori sono quelle riservate a coloro che provengono da Iliad o da alcuni MVNO selezionati ma questo mese anche i clienti Vodafone e ho. Mobile ricevono una grande opportunità tramite la WindTre GO Limited Edition.

Passa a WindTre e attiva l’offerta GO Limited Edition

La WindTre GO Limited Edition è dedicata a tutti i nuovi clienti del gestore che procedono con il trasferimento del loro numero da uno dei seguenti operatori:

Vodafone ,

, ho Mobile

Daily Telecom

Feder Mobile

I clienti in questione hanno la possibilità di attivare l’offerta nella versione con ricarica automatica o con pagamento tramite credito residuo. Nel primo caso, il gestore richiederà una spesa di soli 9,99 euro al mese; nel secondo, invece, sarà previsto un costo di 10,99 euro al mese. Qualunque sia la modalità di acquisto, ogni mese sarà possibile ottenere minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione in 5G. In più, il gestore include 12,6 GB di traffico dati extra da utilizzare nei Paesi UE.

WindTre consente di attivare l’offerta online o presso i punti vendita abilitati, con SIM fisica o eSIM. I nuovi clienti potranno scegliere la modalità che ritengono appropriata alle loro esigenze e in pochi istanti avranno modo di usufruire dei numerosi vantaggi proposti dal gestore, che permette di ottenere tantissimi servizi extra e di scaricare gratuitamente la sua app ufficiale. Quest’ultima consente di gestire la propria linea, quindi conoscere i consumi effettuati e il credito disponibile; ma anche, di partecipare a concorsi e ottenere ogni settimana buoni Amazon e sconti extra.