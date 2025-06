Toyota Aygo X cambia: interni hi-tech e materiali sostenibili

Toyota ha rivoluzionato la sua Aygo X partendo da dentro. Con il recente restyling, gli interni dell’ auto sono stati completamente aggiornati per offrire un’esperienza più moderna, intuitiva e sostenibile. Possiamo infatti notare immediatamente materiali riciclati e rivestimenti eco-compatibili che sostituiscono le soluzioni tradizionali. I sedili sono ora realizzati con il nuovo SakuraTouch, un materiale innovativo privo di derivati animali, che combina PVC di origine vegetale, scarti di sughero e PET riciclato. Una scelta che non solo migliora la sostenibilità del veicolo, ma dona anche un tocco premium all’ambiente interno.

Più potenza e meno emissioni: il nuovo cuore ibrido della Toyota Aygo X

Anche la tecnologia fa un salto in avanti. La strumentazione analogica lascia spazio a un display digitale da 7” dietro il volante, mentre la console centrale è dominata da uno schermo più reattivo e moderno. Il pannello comandi del climatizzatore è stato semplificato per migliorare l’usabilità. Mentre il freno di stazionamento elettrico diventa di serie su tutte le versioni. Due porte USB-C e la ricarica wireless per smartphone sono presenti sugli allestimenti, che offrono anche specchietti ripiegabili elettricamente e chiave digitale. Il sistema nanoeX, infine, purifica l’aria, un dettaglio pensato per chi vive la città tutti i giorni.

Toyota ha introdotto poi, per la prima volta, una motorizzazione ibrida su questo modello. Il sistema, lo stesso montato sulla Yaris, eroga 116CV, 44 in più rispetto alla versione precedente. Le prestazioni migliorano sensibilmente, senza compromettere i consumi. Le emissioni di CO₂ si fermano a 86g per chilometro, un dato eccellente per una city car. Il nuovo motore sarà disponibile entro la fine del 2025, ma i prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati.

Chi desidera uno stile più grintoso può scegliere la variante GR, ispirata al mondo racing. Questa versione introduce finiture sportive anche all’interno, come cuciture a contrasto e dettagli in nero e grigio. La posizione di guida rialzata poi migliora la visibilità e l’abitacolo offre spazio sufficiente per quattro passeggeri. Il bagagliaio resta in linea con le dimensioni compatte dell’auto, offrendo 231litri di capacità.