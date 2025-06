Apple

Apple ha rimosso un nuovo spot pubblicitario intitolato “The Parent Presentation” a meno di 24 ore dalla pubblicazione. Si tratta della quarta pubblicità ritirata in poco più di un anno. Il video, della durata di circa otto minuti, era comparso sul canale YouTube ufficiale dell’azienda e sulla sezione dedicata agli studenti universitari del sito Apple.

Lo spot vedeva protagonista il comico Martin Herlihy, che si rivolgeva a un gruppo di studenti spiegando come convincere i propri genitori ad acquistare un Mac. Nonostante l’intento ironico, il video è stato rapidamente ritirato, senza alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Apple.

Un’altra pubblicità cancellata da Apple

Il ritiro di The Parent Presentation si aggiunge a una serie di spot rimossi da Apple negli ultimi 13 mesi. Il primo caso risale a maggio 2024, quando l’azienda si scusò pubblicamente per lo spot Crush!, in cui una pressa idraulica distruggeva simboli della creatività — come un pianoforte, un giradischi e pennelli — per mostrare alla fine un nuovo iPad Pro. Il messaggio fu interpretato da molti come una visione eccessivamente distruttiva della tecnologia, e il video fu rimosso dalla TV e poi da YouTube.

A quel primo caso seguirono altri due episodi. Uno spot di dieci minuti ambientato in Thailandia, intitolato Out of Office OOO, fu ritirato in seguito a critiche da parte di cittadini e politici thailandesi, che lo giudicarono stereotipato e datato. A marzo 2025, invece, Apple cancellò uno spot sull’iPhone 16 con Bella Ramsey, volto noto della serie The Last of Us. Il video mostrava una versione di Siri potenziata dall’intelligenza artificiale con funzionalità ancora non disponibili, come il richiamo di nomi di persone incontrate mesi prima.

Nel caso di The Parent Presentation, non è stata fornita una motivazione chiara per la rimozione. Alcuni utenti sui social hanno definito il video “cringe”, mentre altri hanno sollevato dubbi sull’efficacia del messaggio e sul pubblico di riferimento.

Nonostante la rimozione del video, Apple ha lasciato online il file scaricabile con 81 slide che accompagnava lo spot, intitolato “45 ragioni innegabili per cui un Mac è essenziale all’università”. Al momento, Apple non ha rilasciato commenti ufficiali in merito.