Apple si prepara al futuro: nel 2027 iPhone con display LTPO3 a ossido

Apple guarda già oltre l’iPhone 17, preparando una trasformazione importante nella tecnologia dei suoi display per il 2027. Secondo fonti provenienti dalla Corea del Sud, l’azienda sta lavorando a una nuova generazione di pannelli OLED chiamata LTPO3. La novità principale consiste nell’estendere l’uso del materiale ossido anche ai circuiti di guida, che alimentano direttamente i pixel dello schermo. Questo passaggio, di natura tecnica ma con impatti pratici notevoli, dovrebbe permettere una riduzione netta del consumo energetico.

Apple sperimenta già oggi: decisione finale in arrivo entro l’estate

I display rappresentano una delle componenti più dispendiosi in termini di energia per uno smartphone. La decisione di Apple di adottare l’ossido nei driving TFT potrebbe quindi fare una grande differenza. Ecco così che dal 2027, gli iPhone con design sottile e batterie compatte, potrebbero davvero beneficiare di questa nuova efficienza. Anche i dispositivi pieghevoli di Apple, attesi nello stesso anno, sono candidati ideali per accogliere la tecnologia LTPO3, grazie alla necessità di alimentare grandi superfici flessibili.

Il colosso di Cupertino ha già testato con successo questa nuova configurazione sui suoi Apple Watch Serie 10, introdotti nel 2024. A fornirli è LG Display, che ha annunciato un maxi investimento per iniziare a supportare queste tecnologie entro la metà del 2027. In più, anche Samsung Display, altro storico partner di Apple, si sta attrezzando per produrre su larga scala pannelli LTPO3.

L’adozione definitiva da parte di Apple di questa soluzione potrebbe essere decisa nel terzo trimestre del 2025. Non a caso tale scelta si mostra estremamente coerente con l’evoluzione dell’azienda avvenuta negli ultimi anni. In quanto, Apple ha già mostrato più volte un forte interesse verso il risparmio energetico, puntando su display sempre più sofisticati e realizzati su misura. Il 2027 potrebbe quindi segnare una nuova era per gli iPhone. Probabilmente ci aspetteranno schermi più intelligenti, efficienti e perfettamente integrati in telefoni leggeri e super performanti.