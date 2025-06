GeForce RTX 5050: test iniziali deludono le aspettative

Emergono i primi dati sulla GeForce RTX 5050. Ovvero la nuova scheda grafica di fascia bassa che NVIDIA ha appena annunciato. Anche se il debutto ufficiale della versione desktop è previsto per metà luglio, alcune prove di laboratorio sono già arrivate in rete. Il risultato? Inferiore alle attese. Sottoposta a stress tramite il benchmark FurMark, la RTX 5050 ha totalizzato 1.978 punti. È un punteggio che la pone appena al di sotto della AMD Radeon RX 6600M, una GPU destinata ai laptop. Ancora più interessante è il confronto con la sorella maggiore, la RTX 4060, scheda desktop della generazione precedente, risulta circa il 9% più performante.

GeForce 5050: il lancio parte dalla Cina

Ma attenzione a leggere questi numeri con cautela. Il test è stato condotto in condizioni non ideali. Infatti la risoluzione usata è stata il 4K, scenario in cui una GPU entry-level come la 5050 è naturalmente in difficoltà. In più, l’hardware di supporto non era aggiornato, il processore utilizzato è un Intel Core i7-9700, chip ormai superato da almeno sei generazioni. Infine, la scheda stessa non è stata ufficialmente riconosciuta, ma individuata tramite il codice del PCB, 10DE-2D83. Potrebbe trattarsi quindi di un prototipo o di una variante sperimentale.

La strategia commerciale per la nuova GeForce RTX 5050 sembra partire da Oriente. I primi segnali ufficiali sono arrivati proprio dalla Cina, in cui il sito NVIDIA locale indica genericamente “Luglio” come periodo di disponibilità. Ciò fa dunque pensare che i consumatori cinesi potrebbero avere accesso anticipato alla nuova GPU rispetto al resto del mondo, dove il debutto è fissato a metà mese.

Un aspetto tecnico che ha comunque destato interesse riguarda la frequenza di boost della scheda, che arriva fino a 2,9GHz. Tale caratteristica potrebbe rivelarsi utile in alcune situazioni di gioco più impegnative, soprattutto in titoli che richiedono a volte notevoli capacità grafiche. In ogni caso, sarà necessario attendere test più completi e una conferma ufficiale delle specifiche per valutare con precisione il reale posizionamento di questa nuova proposta nella gamma GeForce.