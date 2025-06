Torna in WindTre a luglio con un’offerta low cost con 5G

Anche per il mese di luglio 2025 l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti di tornare, attivando ancora una volta un’offerta davvero strepitosa. In questi ultimi giorni, in particolare, è stata proposta l’attivazione dell’offerta nota con il nome di WindTre GO 200 XXS 5G. Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare anche in 5G. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Torna in WindTre anche a luglio con la super promo WindTre GO 200 XXS 5G

Anche a luglio gli ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno ritornare attivando un’offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XXS 5G. Si tratta di una delle offerte più a basso costo dell’operatore e ora viene proposta da quest’ultimo proprio ai suoi ex clienti.

L’operatore telefonico WindTre ha infatti avviato da poco una campagna SMS per avvisare gli ex clienti coinvolti. Si tratta di messaggi personalizzati, per cui la data di scadenza riportata può variare. Secondo i colleghi di Mondomobileweb.it, questo è uno dei messaggi inviati dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 200GIGA, 100SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 02/07. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go200xxs5gecm2”

Nello specifico, l’offerta WindTre GO 200 XXS 5G arriva ad includere ogni mese una enorme quantità di traffico dati per navigare. Si tratta infatti di ben 200 GB e questi sono inoltre validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Gli utenti avranno poi a disposizione anche altre cose. Sono infatti compresi fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Tutto questo ad un costo per il rinnovo di soli 4,99 euro al mese.