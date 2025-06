WhatsApp per iOS: adesivi, musica e emoji negli stati come su Android

WhatsApp continua ad arricchire la propria esperienza utente, e stavolta lo fa intervenendo su una delle funzioni più sottovalutate dell’app: gli Stati testuali. Dopo aver iniziato i test su Android, ora anche su iOS si stanno aprendo le porte a un aggiornamento che rende i messaggi testuali più espressivi e coinvolgenti, simili a quanto già accade da tempo su Instagram.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l’ultima versione beta rilasciata su TestFlight (25.18.10.82) ha introdotto il supporto per emoji, adesivi e perfino brani musicali negli stati scritti, senza dover ricorrere a immagini o video. Un cambiamento che mira a potenziare la creatività dell’utente, lasciandogli la possibilità di costruire layout più ricchi e personali anche partendo da uno sfondo monocolore.

Più libertà anche senza immagini o video

Finora, per aggiungere elementi grafici o dinamici agli aggiornamenti di stato era necessario selezionare un contenuto dalla propria galleria o registrarlo direttamente con la fotocamera. Con questa novità, invece, basterà toccare l’icona della matita per creare uno stato testuale e accedere al nuovo editor, che include strumenti visivi simili a quelli già disponibili per foto e clip.

Gli adesivi non sono soltanto decorativi: alcuni possono avere funzioni pratiche, come mostrare la posizione, indicare il brano in riproduzione o attivare elementi interattivi come il “Tocca a te”. In più, l’utente potrà posizionare gli elementi dove preferisce, creando composizioni del tutto personalizzate su sfondi monocromatici.

Il nuovo editor rende quindi più ricco uno strumento che fino ad ora appariva piuttosto rigido. Questo aggiornamento elimina anche il passaggio intermedio che obbligava a scegliere una foto dalla galleria per aggiungere emoji o adesivi, rendendo tutto più immediato e accessibile.

Rilascio graduale nelle prossime settimane

Parliamo di una funzionalità che attualmente è ancora in fase di test ma che non dovrebbe andare per le lunghe prima di essere distribuita agli utenti con WhatsApp in pianta stabile.