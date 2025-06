CO₂ che diventa plastica biodegradabile, l’idea di Novoloop

Un’idea innovativa recentemente emersa che ha il sapore di una piccola rivoluzione industriale: e se potessimo prendere la CO₂, gas simbolo dell’emergenza climatica, e usarlo per produrre plastica biodegradabile? Una startup tedesca, Novoloop, ha messo a punto un processo chimico che riesce a fare proprio questo.

Attraverso l’uso di catalizzatori avanzati e impianti modulari messi a punto da Novoloop, l’anidride carbonica catturata viene convertita in polimeri utilizzabili per imballaggi, componenti automobilistici e persino scarpe sportive. Il vantaggio è duplice. Infatti, da un lato si riduce la CO₂ presente nell’atmosfera, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico. Dall’altro si ottiene plastica che non proviene da combustibili fossili ma da un rifiuto più efficiente presente nell’ambiente. Una logica che si rifà a quella dell’economia circolare portata all’estremo, dove l’agente inquinante diventa risorsa. Non mancano le difficoltà che questo processo potrebbe avere.

Novoloop è la startup tedesca che vuole trasformare l’anidride carbonica in materiali plastici ecocompatibili

Il costo di produzione per sostenere un procedimento del genere è ancora elevato rispetto a quello delle plastiche tradizionali, e l’adozione su larga scala richiede investimenti e impegni politici. Nonostante aziende di diversi settori si stiano mostrando interessate a questa alternativa, la strada ci sembra ancora lunga. Per anni abbiamo cercato di “compensare” le emissioni, di ridurre, neutralizzare e bilanciare. Ora qualcuno propone di usare direttamente ciò che inquina come base per creare altro. È indice del fatto che la sostenibilità non è più solo un vincolo o un freno, ma può diventare una leva di innovazione. E forse, in questo scenario, anche la plastica può trovare una seconda vita, ma resta un grande punto interrogativo su quanto ne valga davvero la pena. L’emergenza climatica, d’altronde, è ad un punto sempre più critico. Non mancano le soluzioni, o almeno i tentativi di trovarle, ma la velocità con cui dovremmo intervenire per rimediare ai danni è un fattore chiave.