Europa rivoluziona il teleriscaldamento, no ai combustibili fossili

In Europa, la strategia per ridurre le emissioni si concentra sempre più sul teleriscaldamento, un sistema che riscalda interi quartieri attraverso infrastrutture comuni.

Attualmente, circa il 60–70 % dei sistemi europei utilizza ancora combustibili fossili, ma progetti come LIFE SET HEAT in paesi dell’Est stanno portando alla sostituzione del carbone e del gas con fonti rinnovabili e calore di recupero. Il teleriscaldamento che opera a basse temperature e consente la combustione efficiente di calore residuo da industrie, acque reflue e data center, è considerato la soluzione più accessibile per una decarbonizzazione su larga scala. Paesi come Austria, Danimarca, Estonia e Lituania sono già oltre il 50 % di copertura, mentre altri Stati, come Italia e Germania, continuano a investire in questo modello con forte prospettiva di crescita.

L’Europa accelera sul teleriscaldamento rinnovabile: più efficienza, meno CO₂ e investimenti nei nuovi sistemi

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, i sistemi di teleriscaldamento generano grosse quantità di CO₂ (circa 4 % a livello globale) e solo grazie alla transizione energetica in Europa si punta a ridurre l’intensità carbonica del 20 % entro il 2030. La nuova rete modulare consente l’integrazione anche di pompe di calore su larga scala, energia geotermica e solare, rendendo obsolete le centrali a gas o carbone.

Investimenti recenti in Croazia, Romania, Polonia e Lituania hanno dimostrato che una pianificazione mirata può ridurre fino all’88 % delle emissioni legate al riscaldamento urbano. Inoltre, l’uso di reti a bassa temperatura permette il recupero di calore da ambienti urbani o impianti industriali, aumentando l’efficienza complessiva e abbattendo i costi a lungo termine. Il percorso verso il teleriscaldamento green richiede però una significativa modernizzazione: le reti trentennali vanno aggiornate, le fonti devono essere sinergiche e occorre un chiaro supporto politico e finanziario. Se implementata correttamente, la transizione ai sistemi senza fossili può diventare un pilastro fondamentale nella lotta al cambiamento climatico, offrendo risparmi economici, qualità dell’aria e autonomia energetica ai cittadini europei.