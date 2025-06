Tim: ecco come ottenere i giga illimitati con questa super promo

Per ognuno di noi ogni giorno è indispensabile poter usufruire della promozione attiva sul numero di cellulare, sfruttare minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati infatti essenziale per restare connessi costantemente con la nostra vita digitale, ciò pone al centro delle attenzioni proprio l’offerta attiva sulla nostra Sim che deve essere in grado di offrire tutto il necessario per un’esperienza d’uso davvero completa e soprattutto soddisfacente.

Di conseguenza, scegliere un’offerta in grado di garantirci tutto ciò assume un ruolo altrettanto importante è la scelta diventa sicuramente non banale, fortunatamente a venirci in soccorso qui in Italia sono i tanti provider telefonici presenti che ogni giorno mettono online numerose offerte per rendere i propri cataloghi quanto più competitivi possibile, tra questi un operatore che sicuramente può risultare interessante è Tim, l’operatore italiano da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza nel settore e recentemente ha lanciato un’offerta dedicata agli utenti con meno di trent’anni che può davvero rappresentare un’alternativa validissima in grado di conquistare la community.

Una super offerta

Possibilità di avere giga illimitati, l’offerta in questione consente di accedere a 200 GB di traffico dati in connessione 5G ultra con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo ammonta a 9,99 € al mese con 10 € per l’attivazione che però includono sia il costo della Sim che cinque euro di credito telefonico, come se non bastasse l’offerta permette però di accedere ad un’evoluzione decisamente interessante, coloro che infatti hanno già una promozione di rete fissa possono attivare la possibilità di avere giga illimitati sulla propria offerta mobile al medesimo prezzo mensile, ciò rappresenta sicuramente una scelta davvero interessante poiché allo stato attuale quasi nessun provider permette di accedere a giga Illimitati senza pagare i costi davvero importanti.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è andare sul sito ufficiale di TIM ed effettuare l’attivazione online, ovviamente controllando di rispettare i requisiti descritti sopra.