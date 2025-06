AliExpress impazzisce con lo sconto sull’aspirapolvere portatile: costa solo 14 euro

Risparmio letteralmente fuori di testa su AliExpress per gli utenti che vogliono mettere le mani su un aspirapolvere portatile spendendo comunque relativamente poco, difatti la possibilità di accedere ad un prodotto di qualità superiore al normale è possibile proprio in questi giorni.

Il modello di cui vi parliamo viene commercializzato con spedizione gratuita presso il vostro domicilio, con consegna in pochissimi giorni a partire dalla Spagna, segnale che comunque basta davvero poco per riceverla, ed oltretutto non è previsto il pagamento di dazi doganali di alcun tipo.

Le sue caratteristiche tecniche le potremmo quasi definire nella media, infatti non presenta particolarità che gli permettono di distinguersi dalla massa, è interamente realizzato in plastica, con due colorazioni differenti (nero e grigio). Il suo funzionamento è garantito dal collegamento ad una presa di corrente, ciò sta a significare che non include batterie di alcun tipo. La velocità nominale di utilizzo è di circa 29000-31000 giri al minuto, con una potenza di 120W ed una forza di aspirazione di 7000 Pa.

AliExpress: la promozione da urlo sull’aspirapolvere portatile

Solo su AliExpress potete davvero spendere così poco sull’acquisto di un aspirapolvere portatile a soli 14 euro, un prodotto che può facilmente essere utilizzato in mobilità, ma che allo stesso tempo riesce a garantire prestazioni di ottima qualità generale. La riduzione corrisponde a circa il 71% del suo listino iniziale, a cui si aggiunge comunque la possibilità di ricevere un rimborso fino al 10% del valore versato. La spesa è in questo modo una delle più basse che si siano mai viste prima d’ora. Ordinatelo premendo qui.

Per carpire il suo stato è stato integrato un piccolo display digitale, sul quale ad esempio si può vedere la carica residua della batteria (ricordiamo che si ricarica in circa 3-4 ore, nel caso in cui acquistaste il modello con batteria integrata), o in caso contrario lo potrete collegare semplicemente alla presa accendisigari della vostra auto.