Mouse Logitech M720 con sconto del 69% su AliExpress

AliExpress lancia una promozione davvero molto interessante per l’acquisto di un mouse Logitech M720, che oggi viene proposto con un prezzo finale di vendita ridotto del 69%. L’occasione è ghiottissima, ma potrebbe valere per poco tempo, di conseguenza consigliamo di prendere rapidamente una decisione per non perdere l’opportunità di acquistarlo.

Il dispositivo è facilmente utilizzabile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android o iOS, ma anche Windows, MacOS o Linux, il collegamento avviene tramite bluetooth è tramite il dongle che potete trovare direttamente all’interno della confezione. Esattamente come gli altri mouse top di gamma di casa Logitech, anche in questo caso è prevista la possibilità di memorizzare tre dispositivi, così da riuscire a variare il più possibile il suo utilizzo, senza dover tutte le volte effettuare disconnessione e riconnessioni.

Mouse Logitech M720, la promozione su AliExpress da urlo

Disponibile nella sua unica colorazione nera, il mouse presenta una comoda finitura opaca su tutta la superficie, capace quindi di garantire una buona usabilità quotidiana, ma anche un’estetica molto più curata di tanti altri modelli che potete trovare in commercio. Il suo prezzo di listino sarebbe di 77,39 euro, mentre solamente per questi giorni può essere vostro con un esborso finale di soli 23,28 euro, approfittando in questo modo di una riduzione effettiva del 69%, con anche incluso un rimborso del 10%. Scopritelo subito a questo link.

Il mouse offre anche alcune funzionalità e specifiche tecniche che gli permettono di distinguersi dalla massa, come la possibilità di personalizzare l’utilizzo dei tasti, la pressione più soft e garantita anche per 10 milioni di clic, senza comunque dimenticarsi di dimensioni complessivamente ridottissime, che ne facilitano indiscutibilmente l’utilizzo e la trasportabilità.

La spedizione avviene direttamente dall’Italia, con consegna gratuita presso il vostro domicilio tramite Poste Italiane, e possibilità di effettuare il reso entro 90 giorni dall’acquisto, così da essere sicuri di non perdere nulla di vista.