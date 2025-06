Very Mobile batte Vodafone e TIM: torna la promo da 200GB in 5G

Very Mobile torna a proporre una delle offerte più interessanti tra quelle attualmente disponibili nel mercato mobile italiano, puntando su trasparenza, convenienza e una dotazione generosa di dati. La nuova promozione, attivabile da qualsiasi gestore senza limitazioni, offre 200 giga in 5G con minuti e SMS illimitati, a un prezzo fisso che non aumenterà nel tempo.

Primo mese gratuito, poi solo 6,99€ al mese

L’offerta prevede 200 GB ogni mese, con navigazione in 5G inclusa per chi ha un dispositivo compatibile e si trova in zona coperta dalla rete 5G di Very Mobile. Il tutto al costo di 6,99€ al mese per sempre, dopo un primo mese completamente gratuito che consente di provare il servizio senza sostenere subito l’intero canone.

Minuti e SMS sono illimitati, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecitamente previste. Una nota importante riguarda il costo di attivazione, pari a 0,99€ una tantum, un importo simbolico rispetto a quanto solitamente richiesto da altri operatori per l’ingresso nel servizio.

Attivazione semplice anche con SPID ed eSIM

La promozione può essere attivata online in pochi minuti, anche tramite SPID, per un processo digitale rapido e sicuro. Very Mobile mette inoltre a disposizione sia la SIM fisica, con spedizione gratuita, sia la eSIM digitale, ideale per chi desidera iniziare a usare subito la linea senza attendere la consegna.

Con giga in abbondanza, rete 5G, prezzo bloccato, nessuna limitazione sull’operatore di provenienza e un mese in omaggio, questa offerta si presenta come una delle soluzioni più equilibrate per chi cerca prestazioni moderne e costi certi. Una scelta adatta a chi vuole passare a Very Mobile con condizioni chiare e zero complicazioni. Sono queste le soluzioni mobili che cerca il pubblico, soprattutto quando abbandona un provider che ormai gli propone solo prezzi alti. È proprio per tale motivazione che Very Mobile può tornare davvero utile a chiunque.