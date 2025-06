Android 16, una nuova direzione per gli assistenti vocali

Android 16 si prepara ad accogliere una funzione che potrebbe modificare profondamente il modo in cui scegliamo il nostro assistente vocale. Google, su richiesta diretta di un produttore, ha infatti introdotto la possibilità per gli OEM di evidenziare determinati assistenti vocali con la dicitura “ottimizzato per il dispositivo”. Si tratta di una novità davvero importante, poiché fino ad oggi, tutti gli assistenti installati venivano mostrati in ordine alfabetico, senza indicazioni di preferenza.

Con questa modifica, invece, l’utente si troverà davanti a una divisione. Ovvero, da una parte i servizi ritenuti compatibili e certificati dal produttore del dispositivo, dall’altra tutti gli altri, elencati in una sezione separata e meno visibile, semplicemente chiamata “Altri”. La funzione attualmente, non è stata ancora introdotta, in ogni caso è opzionale.

Una neutralità solo apparente nei dispositivi Android

L’etichetta “ottimizzato”, però, rischia di essere fuorviante. In quanto, per l’utente medio, ciò potrebbe apparire come un marchio di garanzia o di qualità superiore. In realtà, si tratta di una scelta commerciale e tecnica dei produttori, che potrebbero usare questa possibilità per rafforzare l’integrazione dei propri servizi o promuovere soluzioni strategiche. Si tratta di un cambiamento che si inserisce in un contesto sempre più competitivo, in cui gli assistenti vocali evolvono rapidamente grazie all’intelligenza artificiale.

Alcune aziende, come Xiaomi e Honor, stanno già testando l’integrazione di Gemini con app proprietarie, sfruttando le nuove API di Android 16. Non è difficile immaginare che possano etichettare Gemini come “ottimizzato”, influenzando così la scelta dell’utente verso l’assistente che meglio si adatta al loro ecosistema. Google, invece, ha dichiarato che non userà questa funzione nei Pixel, almeno per il momento. Un gesto prudente, considerando le numerose accuse di comportamento anticoncorrenziale già ricevute per la preinstallazione di servizi proprietari.

Insomma, il nuovo sistema introduce una forma di suggerimento implicito che, seppur lasciando libertà di scelta, potrebbe influenzare pesantemente le preferenze. Se l’informazione non viene spiegata con chiarezza, chi utilizza Android potrebbe interpretare l’etichetta come un invito a evitare soluzioni alternative. Non si tratta solo di un cambiamento tecnico, ma di una questione che coinvolge trasparenza, concorrenza e fiducia nel sistema operativo. In ogni caso, almeno per il momento, si tratta di un qualcosa ancora in fase di test, che non è stato adottato per nessuno dispositivo, nemmeno per quelli del marchio Google. Non vi sono però molti dubbi sulla sua effettiva realizzazione futura.