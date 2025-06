Unieuro: sogna in grande ed acquista in SCONTO i tuoi dispositivi

Unieuro trasforma la fine di giugno in una festa per chi ama la tecnologia, il comfort e il risparmio. Bastano pochi click e si entra nel mondo Unieuro, dove le offerte non sono semplici sconti, ma veri e propri colpi di scena. Le occasioni online valgono fino al 29 giugno, ma attenzione: chi aspetta troppo rischia di perdere il meglio. Il catalogo è un’esplosione di tecnologia utile, concreta, desiderabile. Che si voglia migliorare la cucina, la pulizia domestica, oppure dare una svolta alla routine quotidiana con un nuovo smartphone, Unieuro ha pensato a tutto.

Unieuro online: un giro tra sorprese e prezzi bassissimi

Cominciamo da chi vuole dare una svolta in cucina: la lavastoviglie da incasso Indesit è a 279,90 euro, silenziosa e compatta, perfetta per dire addio ai piatti sporchi. E per chi vuole cucinare in modo sano, la friggitrice ad aria Ariete 4630 con 9 litri di capienza e 8 programmi è da Unieuro a soli 79,00 euro: potente e pratica. Sul fronte della pulizia, ecco la scopa elettrica Ariete 2757, fa il suo dovere alla grande, a 82,99 euro. Per la cura personale, il set idropulsore Oral-B Health Center Avanzato è la chicca perfetta, con tecnologia Oxyjet e beccucci inclusi a 59,99 euro.

Serve una nuova lavatrice? La Smeg LBW60IT è robusta, affidabile e a 235 euro: carico frontale da 6 kg e 1000 giri/minuto per risultati impeccabili. Per chi ha bisogno di un nuovo frigorifero, c’è l’Electroline DDHE28NSM1XE0 in acciaio inox con congelatore separato da Unieuro a soli 299,90 euro. Passando all’hi-tech, l’Epson Expression Home XP-2200 è una multifunzione ideale per la casa, a 54 euro. Smartphone? Il nuovo Google Pixel 8a con Android 14 e 128 GB è un colpo di classe a 379 euro. E per i fedelissimi Apple, l’iPhone 16 da 256 GB si trova a 879 euro. Unieuro non delude mai!