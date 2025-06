Samsung Galaxy Watch 7 è al 71% di sconto oggi su AliExpress

AliExpress non è il solo e-commerce sul quale acquistare prodotti a bassissimo costo, anche di marchi sconosciuti, ma si possono trovare prodotti di brand conosciutissimi, come appunto il Samsung Galaxy Watch 7, approfittando di un risparmio assolutamente degno di nota.

La variante che potete acquistare oggi con uno sconto del 71%, presenta una diagonale del display di 40 millimetri, quindi la più piccola tra quelle attualmente disponibili sul mercato, con la sola connettività bluetooth. Tale definizione è importante per capire il modo in cui sarà possibile collegarsi alla rete, poiché non integra la possibilità di sfruttare eSIM o quant’altro, ma sarà sempre necessario essere collegati allo smartphone.

Disponibile in due colorazioni, entrambe in vendita allo stesso prezzo, Samsung Galaxy Watch 7 sfrutta sistema operativo Wear OS, uno dei più conosciuti e ricchi di funzionalità, per offrire una autonomia complessiva di circa 3-4 giorni di utilizzo (la batteria è da 300mAh), anche se sono numeri che dipendono direttamente dal modo in cui questo smartphone viene utilizzato (con GPS o simili).

AliExpress sconta a prezzo incredibile il Samsung Galaxy Watch 7

Il prezzo promozionale di questo Samsung Galaxy Watch 7 è davvero unico, lo smartwatch non costa più 531,37 euro come previsto originariamente di listino, ma oggi può essere vostro a soli 153,96 euro, sempre con spedizione gratuita dalla Francia e consegna entro 7 giorni lavorativi (possibilità anche di effettuare il reso gratuito entro 15 giorni). Se lo volete acquistare, premete qui.

Come era lecito immaginarsi, il prodotto presenta al proprio interno il chip GPS per il tracciamento delle attività fisiche, in questo modo il consumatore può senza problemi lasciare a casa lo smartphone durante gli allenamenti, ed avere ugualmente la certezza di avere memorizzato il percorso. E’ un prodotto compatibile sia con iOS che con Android, è possibile ricevere notifiche da tutte le applicazioni senza limiti o vincoli particolari, come anche fruire di tutte le funzioni di monitoraggio.