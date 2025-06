Insta360 Flow 2 cambia il modo di girare video con lo smartphone

Registrare video stabili e dall’aspetto professionale non è più un’impresa riservata ai videomaker esperti. Con il lancio del nuovo Insta360 Flow 2, avvenuto ufficialmente il 26 giugno 2026, anche chi ha poca esperienza può ottenere ottime riprese, ben inquadrate e ricche di funzionalità smart. Questo nuovo accessorio per smartphone si presenta come una versione più accessibile del modello Pro, mantenendo però una dotazione tecnica invidiabile.

Con un prezzo di 149,99€, Flow 2 si rivolge a un ampio pubblico. Ovvero dai genitori che vogliono documentare momenti di famiglia ai vlogger solitari, dai viaggiatori ai creator che registrano video per i social. Il suo design compatto e pieghevole è uno dei suoi punti di forza, in quanto consente di riporlo facilmente in uno zaino o persino in una tasca. Pesa 348g e può ospitare smartphone di varie dimensioni, anche i più ingombranti. La batteria integrata da 1100mAh garantisce fino a 10 ore di autonomia e può anche ricaricare lo smartphone durante le riprese.

Insta360 Flow 2: tecnologia smart e accessori per migliorare l’esperienza video

Ma è la tecnologia intelligente integrata a fare la differenza. Deep Track 4.0 è il cuore del sistema. Si tratta di una funzione di tracciamento potenziata che riesce a mantenere a fuoco il soggetto anche quando si muove, viene momentaneamente coperto o è parte di un gruppo. In più, Insta360 Flow 2 è compatibile con la funzione NFC One-Tap, che permette di avviare le riprese in un solo gesto, senza dover passare dal Bluetooth.

Tale strumento include anche strumenti innovativi pensati per chi crea contenuti con regolarità. Il sistema di inquadratura assistita, la Griglia Pro, sfrutta il rapporto aureo per aiutare a comporre l’immagine in modo efficace. Anche le funzioni di editing sono state pensate per essere intuitive, con suggerimenti e tagli automatici offerti dall’app Insta360. Chi cerca un audio più nitido durante le riprese può anche optare per il microfono wireless Air, ideale per vlog in movimento, video di cucina o unboxing. Una menzione speciale merita la funzione Anchorman, pensata per i creator che registrano presentazioni. Essa infatti consente di caricare un testo e visualizzarlo a schermo durante le riprese, come un vero gobbo virtuale. Non manca un piccolo faretto integrato per migliorare le condizioni di luce in ambienti bui.

Insta360 Flow 2 rappresenta quindi un perfetto equilibrio tra prestazioni, portabilità e semplicità. Chi ha esigenze professionali potrà trovare nel modello Pro una scelta più completa, ma per la maggior parte degli utenti questo nuovo supporto offre già tutto ciò che serve per elevare la qualità dei propri video, a un prezzo contenuto.