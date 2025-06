POCO F7 punta alla vetta con Snapdragon 8s Gen 4

Debutterà ufficialmente il 24 giugno, ma il POCO F7 ha già acceso i riflettori grazie a numerose anticipazioni. Il nuovo smartphone del brand supportato da Xiaomi si presenta come un dispositivo capace di competere con i migliori nella fascia premium, pur mantenendo un prezzo più accessibile. Il design, sobrio ma moderno, integra due fotocamere sul retro e un logo Snapdragon ben visibile, a segnalare la presenza del potente chip Snapdragon 8s Gen 4. Il processore, secondo i benchmark trapelati, ha superato i 2,1 milioni di punti su AnTuTu. A questa potenza si affianca un sistema di raffreddamento 3D IceLoop, pensato per mantenere il telefono stabile anche durante le sessioni di gaming più intense o l’uso multitasking.

Schermo OLED, memoria ultrarapida e fotocamere complete: ecco le specifiche tecniche del POCO F7

La strategia di POCO è chiara: combinare prestazioni elevate e autonomia fuori dal comune. Il nuovo F7 integra una batteria al silicio-carbonio da 7550 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 90 W. Non manca nemmeno la ricarica inversa a 22,5 W, utile per alimentare altri dispositivi. Una soluzione pensata per chi cerca durata e flessibilità in mobilità. Il comparto audio stereo con supporto Dolby Atmos e certificazioni Hi-Res restituisce un suono avvolgente, mentre la resistenza IP68 garantisce protezione da polvere e acqua. Il nuovo smartphone supporta anche la connettività 5G, Wi-Fi 7, NFC. E include un raro emettitore IR, sempre più assente nei modelli recenti.

Il pannello frontale del POCO F7 è uno schermo OLED da 6,83 pollici con risoluzione 2772 x 1280 pixel. E refresh rate a 120 Hz. La luminosità di picco raggiunge i 3200 nits. Garantendo così ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Ha il supporto Dolby Vision e HDR10+. Per questo l’esperienza visiva si conferma all’altezza dei contenuti più esigenti. La memoria interna è di tipo UFS 4.1. Ed è associata a 12 GB di RAM LPDDR5X, per garantire fluidità in ogni contesto. Il comparto fotografico posteriore offre un sensore principale da 50 MP con OIS. E una camera ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale da 20 MP promette ottimi risultati per selfie e videochiamate. Con questo nuovo modello, POCO sembra voler alzare l’asticella in modo deciso. Offrendo prestazioni, durata e funzionalità avanzate in un unico pacchetto.