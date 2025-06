ChatGPT si trasforma in assistente: ecco come fare

Si parla sempre più spesso di intelligenza artificiale e di nuovi strumenti basati su questa innovativa tecnologia. Soluzioni che le aziende hanno progettato nei minimi dettagli per poter offrire il meglio dell’esperienza d’uso agli utenti. Nonostante ciò, è bene sapere che i risultati offerti dipendono dalla capacità di ogni utenti di formulare i giusti prompt, input testuali indispensabili per guidare l’AI verso la generazione perfetta di contenuti di diverso genere. Utilizzare chatbot come ChatGPT, Claude o Gemini è semplice e gratuito ma l’utente deve fornire il proprio “contributo”.

Volete dunque scoprire alcuni trucchi per ottenere i migliori risultati durante l’utilizzo di ChatGPT? Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito.

ChatGTP: consigli per non sbagliare durante l’uso

Utilizzare ChatGPT può essere davvero semplice e rapido ma non è difficile andare incontro a errori banali causati dall’utente. E’ bene dunque sapere che esistono anche dei prompt universali e che possono essere pertanto utilizzati in determinati contesti.

Avete necessità di ottenere un riassunto di un lungo testo ma non avere abbastanza tempo? Potete chiedere a ChatGPT di realizzarne uno al posto vostro fornendo il prompt adatto come “Riassumi questo testo in 5 punti chiave”.

Ogni volta che si chiede a ChatGPT di realizzare un progetto è sempre indispensabile utilizzare un tono adeguato. Oltre a ciò, con questo chatbot è anche possibile chiedere di riformulare un testo trasformando una bozza di un documento in una semplice email. In questo caso, il prompt adeguato sarà “Trasforma questa bozza in una mail formale”.

Giunti a questo punto, dunque, sarà piuttosto chiaro che la qualità di ogni testo generato da ChatGPT dipende esclusivamente dalla capacità di ciascun utente di formulare input testuali precisi e inerenti al contesto di riferimento. Siete pronti per poter sfruttare al meglio questo chatbot basato sull’intelligenza artificiale risparmiando tempo prezioso?