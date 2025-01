Insta360 lancia oggi Insta360 Flow 2 Pro, un nuovo stabilizzatore per smartphone con tanta tecnoloigia legata con un filo all’intelligenza artificiale, posizionandosi perfettamente nel segmento mirato verso i creator ed i professionisti in generale. La prima novità è Deep Track 4.0, un sistema di tracciamento, che viene a sua volta potenziato dalla presenza dell’IA, per riuscire a seguire sempre il soggetto con riprese fluide ed ottimali.

Oltre a questo parliamo di Active Zoom Tracking, per zoom progressivi con il soggetto sempre a fuoco, tracciamento multiplo di più persone, con ripresa sempre centrata su un numero di soggetti maggiore a uno, e Griglia Pro Framing, il sistema che guida passo per passo il creator nel creare la giusta inquadratura. Non manca il tracciamento panoramico a 360 gradi, o la inclinazione libera, così da garantire la massima versatilità nel suo utilizzo.

Insta360 Flow 2 Pro: arriva il nuovo stabilizzatore per smartphone

Il prodoto integra nativamente l’app Camera degli iPhone, con pieno supporto ad oltre 200 app iOS, la registrazione è in alta qualità, grazie al supporto con Dolby Vision e Apple ProRes, a cui si aggiungono anhe HDR, SDR e Log. Il suo peso è di circa 357 grammi, con morsetto magnetico da 25 grammi; dimensionalmente raggiunge al massimo 121,1 x 282,1 x 54 millimetri, compatibile con telefoni che sono spessi tra 6,9 e 10 millimetri, larghi tra 64 e 84 millimetri, con un peso che non sia superiore ai 300 grammi.

In termini di batteria garantisce una autonomia massima fino a 10 ore, grazie ad un componente da 1100mAh, e tempistiche di ricarica di circa 2 ore. Supporta il bluetooth 5.0 e l’NFC, viene commercializzato con un selfie stick, con treppiede integrato migliorato, estensibile fino a 210 millimetri, ed uno specchio regolabile per utilizzare la fotocamera posteriore anche per i selfie. Il prodotto può essere utilizzato da remoto, con compatibilità con Apple Watch, oltre che aggiungere vari accessori di qualità: supporto magnetico, sistema di raffreddamento, supporto per zaini e altri.

Il prezzo di vendita parte da 169 euro, salendo a 199 euro per la versione per creator. Può essere acquistato su Amazon a questo link.