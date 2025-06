Gemini CLI è la novità di Google: l’AI open source arriva così nel terminale

Google ha ufficializzato il lancio di Gemini CLI, un nuovo agente AI pensato per portare la potenza del modello Gemini direttamente all’interno del terminale. Il progetto, distribuito come open source, si rivolge in particolare a sviluppatori e tecnici che preferiscono lavorare con strumenti leggeri e integrati nei propri flussi, senza interfacce grafiche invasive. L’idea è chiara: rendere l’intelligenza artificiale parte naturale dell’ambiente di sviluppo, senza modificarne le abitudini.

Accesso gratuito al modello Gemini 2.5 Pro

Chi possiede un account Google personale può utilizzare da subito Gemini CLI senza costi: è sufficiente autenticarsi per ottenere una licenza gratuita di Gemini Code Assist, con accesso diretto a Gemini 2.5 Pro, il modello più avanzato disponibile nell’ecosistema Gemini.

Tra i punti di forza, la possibilità di gestire fino a 1 milione di token, il che rende lo strumento adatto a progetti complessi e file di grandi dimensioni. Durante la fase di anteprima, Google ha fissato limiti di utilizzo particolarmente generosi: 60 richieste al minuto e fino a 1.000 al giorno, in forma completamente gratuita.

Per chi ha esigenze superiori, restano disponibili le alternative a consumo tramite Google AI Studio o Vertex AI, oppure i piani a pagamento di Gemini Code Assist.

Un agente AI adattabile a qualsiasi contesto operativo

Sebbene nasca come strumento orientato allo sviluppo, Gemini CLI si presta anche a compiti più generali: scrittura di contenuti, automazioni, ricerca, gestione delle attività. Il tutto in forma testuale, tramite prompt, senza uscire dal terminale.

Uno degli aspetti più interessanti è l’integrazione con Google Search: il sistema può ancorare dinamicamente i prompt a risultati aggiornati, garantendo risposte sempre informate. Inoltre, l’agente supporta estensioni preinstallate e si integra nativamente con il Model Context Protocol, che consente di creare prompt personalizzati e adattare l’agente al proprio contesto.

Il comportamento può essere regolato nel dettaglio, anche per l’uso all’interno di script automatizzati o pipeline di sviluppo, grazie alla possibilità di eseguire comandi in modalità non interattiva.

Durante la fase di test, Gemini CLI è stato impiegato anche in ambiti creativi, come la generazione automatica di video tramite strumenti come Veo e Imagen. Un esempio fornito da Google racconta la creazione, da riga di comando, di un breve filmato sulle avventure di un gatto rosso in Australia.

Un progetto open source costruito per la comunità

Gemini CLI è distribuito con licenza Apache 2.0, che garantisce piena trasparenza sul codice e ne consente la modifica, la redistribuzione e il miglioramento. Il repository GitHub ufficiale è già attivo e aperto a proposte, fix e contributi della community.

Il progetto segue uno standard emergente, con l’uso di file GEMINI.md per definire i prompt di sistema e un’architettura configurabile su più livelli: personali o condivisi in team. In questo modo, ogni sviluppatore può costruire un ambiente su misura, coerente con le proprie abitudini e preferenze operative.

Coerenza con l’ecosistema Gemini

Dal punto di vista tecnico, Gemini CLI condivide la base infrastrutturale con Gemini Code Assist, l’assistente AI di Google per lo sviluppo integrato in IDE come Visual Studio Code. L’agente è in grado di eseguire piani multi-step, suggerire correzioni e costruire strategie alternative in base alla richiesta dell’utente. È pensato per funzionare come collaboratore virtuale, in grado di affrontare problemi in modo logico e strutturato.

Anche gli utenti con licenza gratuita possono accedere a queste funzionalità tramite il canale Insiders.

Installazione rapida e pronta all’uso

Per iniziare, basta installare il pacchetto, effettuare il login con un account Google personale e si è subito operativi. Non è richiesto alcun pagamento iniziale né configurazioni complesse. L’interfaccia è testuale, perfetta per chi lavora nel terminale, e si adatta sia a un uso interattivo sia all’automazione in ambienti già strutturati.

Con soglie elevate, licenza gratuita, integrazione con Search e flessibilità totale, Gemini CLI si candida come uno degli strumenti più potenti e accessibili per portare l’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro reali degli sviluppatori.