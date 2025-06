Gemini cambia volto con il nuovo logo animato: ci sono i colori di Google

Google Gemini è pronto a rinnovarsi ancora, questa volta nel segno della coerenza grafica. L’ultima versione beta dell’app Google (v16.24.66.sa.arm64) nasconde una novità interessante: un nuovo logo animato per Gemini, completamente ridisegnato nei quattro colori storici del brand — rosso, blu, giallo e verde — abbandonando definitivamente il tema violaceo che aveva caratterizzato le prime versioni del servizio.

Logo animato, testo nero e dettagli grafici aggiornati

La scoperta, segnalata da Android Authority, mostra un logo animato che appare nella schermata iniziale dell’app, visibile per qualche secondo su sfondo bianco. Anche la scritta Gemini è stata aggiornata: non più in gradiente viola ma in nero, per uniformarsi al resto del testo e migliorare la leggibilità.

Il cambiamento riguarda anche altri elementi dell’interfaccia. Ad esempio:

la frase “Ciao [Nome]” ora è in blu sfumato ;

l’ icona di caricamento , mostrata durante la generazione di immagini o risposte complesse, è stata ritoccata graficamente;

le schermate di presentazione dell’app includono ora il nuovo logo animato RGBY.

Questi interventi grafici si inseriscono nel contesto più ampio dell’evoluzione dell’esperienza utente, che recentemente ha visto l’introduzione di nuove funzioni come la Ricerca brani e le Azioni programmate all’interno dell’app Android Gemini.

Un restyling che guarda all’identità di brand

Non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario, ma di un allineamento visivo che rende Gemini più integrato nella galassia di servizi Google. Il nuovo look, infatti, richiama in modo evidente l’identità visiva storica di Big G, rendendo l’assistente AI ancora più riconoscibile.

Al momento, non è noto quando il restyling verrà distribuito a livello globale, ma tutto lascia pensare che l’attesa sarà breve. Le modifiche sono già operative nelle versioni beta e potrebbero arrivare presto su larga scala, forse con uno dei prossimi aggiornamenti mensili.

Chi utilizza l’app Gemini quotidianamente non noterà cambiamenti nella funzionalità, ma l’interfaccia rinnovata contribuirà a rafforzare la sensazione di familiarità e coerenza con l’ecosistema Google.