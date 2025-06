Unieuro: tecnologia da URLO con sconti fino al 29 giugno ONLINE

Unieuro ribalta i prezzi e propone prodotti scontati e spedizione gratuita, disponibile solo fino al 29 giugno! Ti sei mai chiesto come sarebbe poter aggiornare la tua casa senza svuotare il portafoglio? Bene, ora è possibile senza uscire di casa, grazie a Unieuro e alle sue offerte online. E cosa c’è di meglio di un’occasione? Si può navigare, scegliere e comprare tutto con un semplice click, senza perdere tempo e con la garanzia di Unieuro, una certezza nel panorama tech italiano. Quindi, sei pronto a scoprire come trasformare la tua casa e la tua routine con prodotti all’avanguardia, risparmiando? Perché aspettare, quando si può approfittare adesso?

Offerte Unieuro: prezzi speciali per occasioni sensazionali

La friggitrice ad aria Ariete 4630, con la sua capacità enorme di 9 litri e ben 8 programmi preimpostati, è in vendita da Unieuro a 79,00 euro. Hai mai pensato di sostituire la vecchia lavatrice? La Smeg LBW60IT offre un caricamento frontale da 6 kg e 1000 giri/min a soli 235 euro, un vero affare . E per chi vuole pulizia e praticità c’è la scopa elettrica senza fili Ariete 2757 22v Lithium, con batteria Li-Ion da 2200 mAh da Unieuro a 82,99 euro.

Da Unieuro anche l’idropulsore Oral-B Health Center Avanzato con beccucci Oxyjet si trova a 59,99 euro. Per chi cerca un frigorifero moderno, c’è poi il modello Electroline DDHE28NSM1XE0 in acciaio inox con congelatore è a 299,90 euro. Non mancano le soluzioni per la cucina con la lavastoviglie da incasso Indesit a soli 279,90 euro. Per chi vuole il meglio degli smartphone, Unieuro propone il nuovo Google Pixel 8a con Android 14, doppia SIM e 128 GB di memoria a 379 euro, mentre gli amanti del brand Apple possono puntare sull’iPhone 16 da 256 GB a 879 euro. Infine, per gli amanti della stampa domestica, l’Epson Expression Home XP-2200 multifunzione è offerta a soli 54 euro. Tutto ti aspetta su Unieuro con spedizione gratis fino al 29 giugno!