TIM, promo con Dyson: ecco fino a 270€ di sconto per gli utenti

TIM ha rilanciato nei propri negozi la promozione Accendi il design con Dyson, una nuova iniziativa rivolta ai clienti mobili (e, in alcuni casi, anche a quelli di rete fissa) che permette di acquistare due dispositivi Dyson con uno sconto sul secondo fino a 270 euro. Il tutto viene proposto in comode rate a tasso zero grazie al finanziamento TIMFin, senza alcun anticipo richiesto.

Non si tratta della prima collaborazione tra TIM e Dyson, ma questa volta l’incentivo è più consistente rispetto al passato: nella precedente edizione lo sconto massimo sul secondo prodotto si fermava a 210 euro.

Come funziona la promozione Dyson nei negozi TIM

Il meccanismo è semplice: il cliente TIM può scegliere un primo prodotto Dyson dal catalogo e abbinarne un secondo tra quelli indicati nella promo. Entrambi saranno finanziati con TIMFin per 30 mesi, con prezzo bloccato e senza costi aggiuntivi di apertura pratica o interessi. Ecco alcuni esempi di combinazioni con prezzo mensile scontato:

Dyson V12 Origin: 10€/mese (invece di 17€);

Dyson V15 Detect Oro: 20€/mese (invece di 27€);

Dyson Purifier Cool Formaldehyde: 17€/mese (invece di 23€);

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde: 18€/mese (invece di 27€).

Oltre alla selezione libera, TIM propone anche delle combinazioni predefinite, già scontate e anch’esse disponibili con finanziamento a tasso zero:

Dyson Supersonic + V12 Origin: 22€/mese (anziché 32€);

Dyson Airwrap Origin + V12 Origin: 22€/mese (anziché 32€);

Dyson V11 + Purifier Cool Formaldehyde: 30€/mese (anziché 43€).

Gli utenti che vorranno sfruttare questa nuova promozione non avranno troppa scelta in quanto la si potrà trovare solo all’interno dei negozi TIM che hanno aderito all’iniziativa. Peraltro il periodo di tempo in cui si potrà sfruttare il tutto sarà veramente limitato ed è per questo che bisogna fare presto. Il consiglio è innanzitutto quello di capire innanzitutto quali sono i prodotti disponibili e tutte le condizioni in maniera meticolosa, soprattutto nel caso in cui a farlo dovessero essere dei clienti di telefonia fissa.