Torna in Kena anche a giugno con questa offerta SHOCK

Non molto tempo fa l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile aveva cercato di far tornare a sé i suoi ex clienti con un’offerta di rete mobile davvero sorprendente. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di Kena 4,99 100 GB Limited Edition. L’operatore ha però deciso di proporre nuovamente ai suoi ex clienti selezionati l’attivazione di questa super offerta fino alla fine del mese corrente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena ritenta i suoi ex clienti fino a fine giugno con un’offerta shock

Fino a fine giugno 2025 gli ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile potranno tornare attivando un’offerta mobile davvero sorprendente. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama Kena 4,99 100 GB Limited Edition.

Quest’ultima è stata proposta agli ex clienti fino a qualche giorno fa. Come già detto, però, ora l’operatore virtuale ha deciso di continuare a proporla almeno fino alla fine di questo mese. Secondo quanto è emerso, infatti, l’offerta in questione rimarrà disponibile fino alla giornata del prossimo 30 giugno 2025. Anche questa volta, l’operatore ha deciso di avviare una apposita campagna SMS per avvisare gli ex clienti di questa opportunità. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato da Kena Mobile:

“Buone notizie! La scadenza dell’offerta KENA e’ stata prorogata: 100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,99E/mese. Attivazione e SIM GRATIS! Attivala subito su kena.ly/tornainkena con il codice promo ricevuto nel precedente SMS. Hai tempo fino al 30/06/2025”.

Kena 4,99 100 GB Limited Edition è una delle offerte di rete mobile più convenienti dell’operatore virtuale. Il suo costo per il rinnovo è di appena 4,99 euro. Nonostante questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Il bundle di questa offerta include poi fino a 200 sms verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.