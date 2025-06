Truffa: un nuovo tentativo di phishing ha svuotato il conto di tanti utenti

La nuova truffa sta girando in queste ore e frega gli utenti facilmente, ma i messaggi sono due. In basso ad esempio di entrambi i propri per far capire come agiscono determinati tentativi di inganno.

Truffa a nome di grandi aziende, ecco come funzionano gli inganni del web

La prima truffa purtroppo porta il nome rispettabile di PayPal che però non c’entra nulla con quanto stanno leggendo le persone in questi giorni.

“Gentile Cliente,

Abbiamo rilevato che alcune informazioni del tuo account necessitano di un aggiornamento per garantire la sicurezza del tuo conto PayPal. Ti invitiamo a controllare o aggiornare i tuoi dati:

Verifica i dettagli dell’account

Se hai già aggiornato le tue informazioni, non è richiesta alcuna ulteriore azione. Per la tua sicurezza, assicurati di trovarti sul sito ufficiale di PayPal (paypal.com) prima di inserire qualsiasi informazione sensibile.

Grazie per il tuo supporto nel mantenere sicuro il tuo account.

Cordiali saluti,

Il Team di PayPal“.

Se poi siete attivi con acquisti online, cryptovalute e quant’altro, potreste incorrere in un altro problema molto grave con un messaggio che fa finta di attribuirvi un portafoglio digitale. Eccolo qui:

“Ciao!

Abbiamo un compito veloce per aiutarti a mantenere il tuo portafoglio Exodus al sicuro e pronto all’uso. Verifica subito il tuo wallet: è semplicissimo e richiede meno di un minuto. Non servono documenti d’identità né passaggi complicati!

Il tuo codice univoco: SQ28MW7

Secondo i nostri dati, hai creato un wallet o interagito con Exodus tramite Apple Store, Google Play, la nostra newsletter o exchange supportati. Usa questo codice per sbloccare il processo di verifica dopo aver verificato il/i tuo/i wallet.

Come parte del nostro programma di sicurezza, stiamo aggiungendo ulteriori livelli di protezione per salvaguardare i tuoi asset. La sicurezza prima di tutto, sempre!

Scadenza: Ti chiediamo di completare la verifica entro il 30 giugno 2025 per garantire un accesso continuo e senza interruzioni.

Verifica il mio portafoglio Exodus

Exodus Wallet“.