Samsung Galaxy Z Fold 7 si mostra in nuovi render online: ecco le immagini in 3 colori

A pochi giorni dall’evento Samsung Unpacked del 10 luglio, i render del nuovo Galaxy Z Fold 7 non lasciano più spazio ai dubbi. Le immagini, condivise da Evan Blass tramite la sua newsletter Leakmail, mostrano il dispositivo in Blue Shadow, Jet Black e per la prima volta in Silver Shadow. Quest’ultima variante, mai emersa prima in altri leak, mette in evidenza un design più raffinato, con una finitura elegante e cornici visibilmente più compatte.

Un altro elemento evidente è la scomparsa della fotocamera sotto il display interno, presente nei modelli precedenti ma sempre criticata per la qualità non all’altezza. Nei nuovi render si nota chiaramente l’assenza del modulo sotto il pannello flessibile, segno che Samsung ha scelto di rimuoverla del tutto per favorire un approccio più pragmatico.

Il corpo del Fold 7 appare più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente: si parla di uno spessore di 4,54 mm da aperto e 9,1 mm da chiuso, che arriva a 10,08 mm considerando la fotocamera posteriore. Una riduzione tangibile rispetto ai 10,6 mm del Fold 6. La differenza è visibile anche nel confronto con i modelli precedenti in un video non ufficiale del canale sudcoreano TheSINZA, in cui viene mostrato un dummy affiancato ad altri pieghevoli.

Display, prestazioni e varianti: cosa sappiamo finora

Tra le modifiche più rilevanti rientra anche l’ampliamento del display esterno, che passa da 6,3″ a 6,5″ con un formato più naturale e maneggevole. All’interno, invece, il pannello pieghevole arriva a una diagonale di 8,2″, diventando il più grande nella categoria, superando anche i display di Pixel Fold e Fold 6.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Fold dovrebbe integrare il processore Snapdragon 8 Gen 2 “Elite”, accoppiato a una fotocamera principale da 200 MP. Non dovrebbero esserci stravolgimenti invece per quanto concerne la batteria, che dovrebbe restare quella da 4.400 mAh con ricarica a 25W.

Il continente europeo accoglierà tre versioni con tre tagli di memoria ovvero quelli da 256 GB, 512 GB e 1 TB. È possibile che venga annunciata anche una variante in Green Mint, riservata esclusivamente al canale online, ma al momento mancano immagini ufficiali di questa colorazione.

Prezzi e promozioni in vista del lancio

Per quanto riguarda i prezzi, le prime indiscrezioni indicano un lieve aumento rispetto al listino del Fold 6. Uno store italiano ha infatti pubblicato anticipazioni che mostrano cifre più alte, sebbene si tratti ancora di stime non confermate ufficialmente. Il rincaro dovrebbe comunque restare moderato, in linea con l’andamento del modello Flip 7.

Samsung ha già attivato la pagina di pre-registrazione ufficiale: chi si iscrive entro le 15:59 del 9 luglio riceverà un codice sconto di 50 euro, valido per l’acquisto dei nuovi Galaxy su Samsung Shop Online o tramite Shop App. Un’iniziativa che anticipa un lancio destinato ad attirare molta attenzione nel panorama degli smartphone pieghevoli.