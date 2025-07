Amazon regala Samsung Galaxy Z Fold 7 con COUPON gratis di 100 euro

Il foldable più ricercato del momento è senza dubbio Samsung Galaxy Z Fold 7, un prodotto iconico dell’azienda sudcoreana, che promette incredibili prestazioni a purtroppo un prezzo elevato. Sperare oggi di poter assistere ad una importante riduzione è davvero difficile, semplicemente per la sua recentissima pubblicazione sul mercato, oltre a comunque un valore intrinseco davvero elevato. Amazon cerca di renderlo più facilmente acquistabile per il consumatore finale, mettendo a disposizione un coupon del valore di 100 euro, in modo tale da riuscire a risparmiare almeno qualcosina sul suo acquisto.

La differenza rispetto al passato è netta, difatti questo foldable è il più sottile al mondo, pensate solo 4,2 millimetri quando aperto, con dimensioni complessive di 158,4 x 143,2, ed un peso che si aggira attorno ai 215 grammi. Può essere facilmente utilizzato vicino all’acqua o similari, ed allo stesso tempo integra una coppia di display di altissima qualità: 8 pollici con risoluzione di 1968 x 2184 pixel e 367 ppi (ma anche 120Hz) all’interno, per poi arrivare a 6,5 pollici con risoluzione 1080 x 2520 pixel all’esterno. Entrambi sono dynamic AMOLED 2X di altissima qualità, completamente touchscreen.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, che viene affiancato dalla presenza di una gpu Adreno 830, con anche 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna. In questo caso dovete ricordare che la ROM non è espandibile con l’ausilio di una microSD, ed oltretutto il prezzo varia in relazione alla variante selezionata.

Amazon, il prezzo sul Samsung Galaxy Z Fold 7 è in forte ribasso

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare Samsung Galaxy Z Fold 7, il suo listino di 2185 euro, per la variante in oggetto, viene sapientemente ridotto da Amazon con l’applicazione di un coupon (che deve essere inserito manualmente dall’utente) del valore di 116 euro, in questo modo si andranno a spendere 2069 euro. Lo potete ordinare premendo qui.