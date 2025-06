iPhone pieghevole concept

Il progetto iPhone pieghevole continua a destare interesse, anche se Apple mantiene il riserbo sulle specifiche tecniche e sulla data di lancio effettiva. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, l’azienda di Cupertino potrebbe iniziare la produzione di massa del dispositivo nel 2025, con un possibile annuncio entro la fine dell’anno o all’inizio del 2026.

Le informazioni restano frammentarie, ma il fatto che la produzione venga menzionata da una fonte affidabile indica che il progetto è in fase avanzata. Al momento, non è chiaro se si tratterà di uno smartphone pieghevole in stile Galaxy Z Fold o di un altro formato, come un dispositivo ibrido tra telefono e tablet.

Produzione in Cina e lancio non prima del 2026

L’assemblaggio del dispositivo dovrebbe avvenire presso gli impianti di Foxconn in Cina, come per gli altri prodotti Apple. Secondo Kuo, Apple ha scelto di procedere con una catena di fornitura già collaudata, senza affidarsi a stabilimenti esterni o nuovi partner.

Nonostante l’avvio della produzione possa iniziare entro l’anno prossimo, il lancio sul mercato non dovrebbe avvenire prima del 2026. Apple sembra voler adottare la stessa strategia già vista per altri nuovi segmenti, ovvero test approfonditi prima dell’ingresso sul mercato.

Al momento non sono emerse informazioni concrete sulle caratteristiche tecniche del presunto iPhone pieghevole. Nessun dettaglio su display, processore, autonomia o software è stato confermato. Apple, come da prassi, mantiene il massimo riserbo sui prodotti in sviluppo.

Anche le dimensioni del pannello pieghevole sono un’incognita. Le voci precedenti parlavano di un possibile pannello da oltre 8 pollici, ma queste indiscrezioni non hanno trovato conferme recenti. Rimane quindi il dubbio se Apple voglia proporre un form factor tascabile o puntare su un dispositivo più simile a un tablet.

Secondo le fonti, il progetto del pieghevole iPhone non è collegato a quello di un eventuale iPad pieghevole, altro dispositivo di cui si è parlato negli ultimi anni. I due sviluppi procederebbero in modo indipendente, anche se potrebbero condividere alcune tecnologie a livello di display o materiali.

Apple continua a lavorare al suo primo dispositivo pieghevole, ma non ha ancora mostrato nulla di ufficiale. La produzione potrebbe iniziare nel 2025, ma il lancio resta incerto. L’interesse del mercato è alto, ma le specifiche restano nel mistero.