Google Keep

Google Keep riceve un aggiornamento grafico su smartwatch con Wear OS, introducendo per la prima volta lo stile Material You Expressive, il linguaggio di design più recente sviluppato da Google. L’interfaccia ridisegnata punta a offrire una maggiore coerenza visiva con le altre app Google già aggiornate e migliora la leggibilità delle note direttamente dal polso.

L’aggiornamento è stato avvistato nelle scorse ore e porta cambiamenti evidenti alla schermata principale dell’app. La nuova estetica include colori dinamici, angoli arrotondati e transizioni animate. Questi elementi sono in linea con il design adottato da Google su Android negli ultimi aggiornamenti, ma finora assente su Google Keep per indossabili.

Interfaccia aggiornata e nuove animazioni su Wear OS per l’app per prendere appunti

Tra i cambiamenti più evidenti, si nota l’introduzione di icone più grandi, l’uso di toni pastello adattivi e nuove animazioni per l’apertura delle note. Il nuovo layout punta a semplificare l’uso su display di piccole dimensioni, rendendo l’interazione con le liste e gli appunti più rapida ed efficace.

Lo stile Material You Expressive, come suggerisce il nome, mira a rendere l’interfaccia più personale e riconoscibile, adattandosi ai colori di sistema scelti dall’utente. L’effetto finale è quello di un’app che si integra meglio con il resto del sistema operativo, riducendo le discrepanze visive.

L’aggiornamento di Google Keep per Wear OS è attualmente in fase di distribuzione progressiva, quindi non ancora disponibile per tutti gli utenti. Il rollout avviene lato server e non richiede un aggiornamento manuale tramite il Play Store. Non sono state annunciate modifiche funzionali: l’aggiornamento riguarda esclusivamente l’aspetto grafico dell’app.

Questa novità si inserisce nel più ampio processo di aggiornamento delle app Google per adattarle al linguaggio Material You anche su indossabili. Al momento, Keep è tra le ultime a ricevere questo restyling, dopo app come Gmail, Google Calendar e Google Wallet.

Google continua il processo di armonizzazione dell’interfaccia utente su tutte le sue piattaforme. Con l’arrivo del Material You Expressive su Wear OS, anche l’esperienza di scrittura e consultazione delle note da smartwatch risulta più curata e coerente. L’aggiornamento, in distribuzione graduale, sarà visibile a tutti gli utenti compatibili nei prossimi giorni.