Nissan: sempre più vincine le batterie allo stato solido?

Il futuro delle automobili elettriche sembra sempre più legato alle batterie allo stato solido. A tal proposito, anche Nissan ha deciso di puntare con decisione su tale tecnologia. L’azienda, infatti, ha riaffermato il proprio obiettivo di commercializzare un’ auto elettrica con tale tipo di batterie entro il 2028. Il direttore della pianificazione dei prodotti Nissan in Europa, Christop Ambland, ha confermato la roadmap. Inoltre, ha spiegato che la priorità resta quella di garantire la piena affidabilità per tali nuovi accumulatori. Il tutto senza forzare i tempi dello sviluppo. L’attrattiva delle batterie allo stato solido deriva dalle loro specifiche tecniche. Rispetto agli attuali accumulatori agli ioni di litio offrono una densità energetica maggiore (circa del 30%). Ciò si traduce in un’autonomia estesa per le auto elettriche. Oltre che in tempi di ricarica più brevi.

Batterie allo stato solido sulle prossime vetture Nissan