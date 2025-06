I robotaxi di Tesla sono finito sotto la lente di ingrandimento

Tesle recentemente ha lanciato ad Austen in Texas il primo servizio di robotaxi, un servizio che si compone di Tesla Model Y adattate opportunamente per una guida autonoma molto precisa in città che consente ai clienti di raggiungere in tutta sicurezza la metà prestabilita, servizio ovviamente in fase di prova la quale rappresenterà uno step fondamentale per un lancio su larga scala.

Ovviamente non sono mancate le prime impressioni da parte dei consumatori, sono arrivate le recensioni positive che sottolineano l’ottima gestione delle situazioni da parte del veicolo che si comporta con precisione evitando i contesti caotici soprattutto quando si tratta di parcheggiare.

Come per tutti i contesti ovviamente però non mancano anche le eccezioni, alcuni utenti hanno infatti anche lamentato dei problemi documentando il tutto con dichiarazioni e video che mostrano i problemi accusati dalle vetture, nello specifico in alcuni casi la vettura sbaglia una svolta a sinistra, in un altro entra in una corsia opposta o supera i limiti di velocità.

Interviene la National Highway Traffic Safety Administration

L’ente ha affermato di essere a conoscenza dei problemi segnalati dagli utenti e di aver visionato tutti i filmati e la documentazione necessaria in merito ai problemi segnalati dagli utenti, sono stati avviati i contatti con Tesla per discutere di queste problematiche e raccogliere informazioni approfondite su quanto accaduto, sottolineando che continuerà a far rispettare le norme previste dal Vehicle Safety Act, il quale prevede che i produttori auto certifichino il rispetto degli standard di sicurezza ma allo stesso tempo prevede che l’ente riservi il potere di verificare il tutto a seguito di eventuali segnalazioni di problemi o malfunzionamenti.

L’indagine al momento è aperta e probabilmente ciò che verrà fuori influenzerà in modo radicale e forse definitivo il futuro di questo servizio che al momento è sicuramente in fase e embrionale e necessiterà ancora di molto tempo per arrivare una fase più avanzata.