Iliad lancia Iliadbox Super: la rivoluzione della fibra inizia da casa

Iliad, il noto operatore telefonico, emerge nel mercato italiano grazie ad una nuova proposta pensata per i suoi clienti. Di cosa si tratta? Di Iliadbox Super. Con soli 29,99€ al mese bloccati per sempre le case italiane potranno finalmente godere di una connessione potente, stabile e arricchita da accessori pensati per un’esperienza digitale a tutto tondo. La tecnologia alla base è la fibra FTTH, ovvero una connessione in fibra ottica fino all’abitazione, che garantisce alte prestazioni in download e upload. Non solo, è incluso anche il nuovo router Wi-Fi 7, in grado di gestire in contemporanea più dispositivi mantenendo la velocità costante anche in presenza di traffico intenso.

Intelligenza artificiale e sicurezza: una casa più connessa e protetta con Iliad

Ma non si tratta soltanto di numeri e prestazioni. Iliad ha deciso di offrire un pacchetto completo e trasparente, che comprende anche due Wi-Fi Extender, ideali per eliminare completamente le zone d’ombra. Questi dispositivi si collegano in automatico alla banda più potente, garantendo una copertura uniforme in ogni angolo della casa. Il risultato? Una connessione stabile dal salotto alla cucina, passando per camere e studio. Inclusa nell’offerta vi è anche una saponetta WiFi, un modem portatile con SIM e traffico dati. Una soluzione perfetta per rimanere online anche fuori casa, in vacanza o durante i viaggi di lavoro.

Con Iliadbox Super viene incluso anche McAfee Multi Access. Ossia un antivirus pensato per proteggere fino a cinque dispositivi senza appesantire la rete. È leggero, efficace e sempre aggiornato, un alleato silenzioso che difende la privacy online. In più, per i primi sei mesi è disponibile anche Mistral AI, l’assistente virtuale intelligente che supporta l’utente nelle attività quotidiane. Rispondere alle domande, scrivere testi, cercare informazioni o organizzare la giornata. Insomma tutto diventa più facile grazie all’intelligenza artificiale.

L’attivazione dell’offerta è semplice. Basta andare sul sito ufficiale di Iliad, seguire una procedura guidata e, in pochi giorni, il servizio è attivo. Il materiale arriva a casa pronto all’uso, senza costi extra. Una proposta trasparente, tecnologica e pensata per chi vuole il massimo dalla propria rete domestica.