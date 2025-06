Tesla punta sull’Europa: la guida autonoma sfida il traffico di Berlino

Le vie trafficate di Berlino diventano il nuovo campo di prova per l’innovativo sistema di guida autonoma supervisionata di Tesla. Un recente video pubblicato dall’azienda mostra una Model 3 muoversi tra le strade della capitale tedesca, attraversando luoghi iconici come la Porta di Brandeburgo e Potsdamer Platz. Il veicolo, completamente gestito dal software Full Self-Driving supervisionato, affronta il traffico urbano in modo fluido, reagendo con prontezza a veicoli, motociclette e pedoni.

Tesla affronta Parigi: FSD supervisionato nella rotonda più caotica d’Europa

Tale dimostrazione fa parte di una campagna con cui Tesla prepara il lancio della funzione anche nel mercato europeo. Il sistema FSD, già disponibile in Nord America, Messico e Cina, è ancora in fase di approvazione da parte delle autorità europee. I test su strada però proseguono in modo sempre più intenso. Il software è installato su auto di produzione regolare, dotate dell’hardware standard fornito ai clienti. L’unica differenza è nel codice. Nel senso che la versione utilizzata è ancora una build di prova riservata agli ingegneri. L’obiettivo? Raccogliere dati reali per affinare il sistema in situazioni reali e complesse.

Dopo Berlino, Tesla ha scelto Parigi per dimostrare le capacità del suo supervisionato. La rotonda dell’Arco di Trionfo, una delle più famose e complesse d’Europa, è stata affrontata con successo dal veicolo. Il software ha saputo gestire l’ambiente dinamico con precisione, mantenendo distanza di sicurezza, segnalando correttamente e offrendo un’esperienza fluida ai passeggeri.

La tecnologia di Tesla si basa su una visione artificiale ispirata al comportamento umano, ma supportata da reti neurali addestrate su miliardi di chilometri percorsi. Senza sensori costosi o mappe HD, il sistema punta su telecamere e intelligenza artificiale per garantire adattabilità e scalabilità globale. Nel 2024 i veicoli Tesla hanno già percorso oltre 3,4 miliardi di chilometri con FSD attivo. I dati raccolti mostrano un numero di incidenti dieci volte inferiore rispetto alla media, confermando il ruolo centrale dell’ azienda nella sicurezza su strada.