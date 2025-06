Truffa estiva: il conto può essere prosciugato con questo semplice messaggio

Tenere alta la guardia in questi giorni è fondamentale: una nuova truffa sta girando tra le caselle di posta elettronica facendo credere agli utenti di aver trovato una nuova avventura amorosa da poter trascorrere in compagnia di una bella ragazza.

La truffa si muove sempre nello stesso modo: ecco quali sono i messaggi da tenere d’occhio ora

La truffa è scritta qui in basso e si diffonde come se fosse un semplice messaggio in arrivo da un sito di incontri. In realtà è tutta una trovata dei truffatori, ai quali provano a mettere in circolazione un testo che possa fregare quante più persone possibile. Come si può vedere, a scrivere e sembra essere una bella ragazza che solo con le parole risulta super attraente. Fate molta attenzione:

“Ciao.

Una mia amica mi ha sussurrato che tu sei proprio quello che mi farà dimenticare tutto.

Non mi piace girarci intorno:

ho bisogno di fuoco, di una scintilla che mi tolga il fiato con un solo sguardo.

Voglio che tu mi prenda prigioniera dei tuoi desideri,

che la notte diventi il nostro territorio, dove regnano solo i sentimenti.

Immagino come affoghiamo nel vino e nei baci, e tra noi cresce una tale tensione

che sembra che da un momento all’altro possa divampare una fiamma.

Voglio che tu senta quanto desidero il tuo amore,

come ogni cellula del mio corpo risponde al tuo richiamo.

Sono sicura che se inizieremo a scriverci, molto presto organizzeremo un incontro,

dove il vino sarà solo il preludio a qualcosa di molto più caldo, che durerà fino all’alba.

Quello che vedi nella foto è solo una piccola parte di ciò

che sono pronta a darti, se non hai paura della vera passione.

Non scrivere qui: il mio profilo è in basso. Lì potremo parlare senza convenzioni e finzioni.

Ti aspetto.

La tua Jeanne.

Nick: OralFantasy“.

“Ciao, affascinante uomo!

Sono Estelle, ho 32 anni, ci conosciamo?

Troppe fantasie, troppa riservatezza –

e troppo poco vero “amore adulto”!

Sono stanca di essere una ragazza “esemplare”.

Oggi sono semplicemente una donna! Viva, passionale, desiderosa.

Tremo al pensiero che qualcuno possa sentire

quanto sono pronta a tutto.

Tra le gambe sono bagnata. Non per le parole, ma per il desiderio che mi lacera dentro.

Chiudo gli occhi e immagino le tue mani che mi prendono

senza domande e senza diritto di rifiuto. Per tutta la notte. Senza pietà.

Sono sposata. Ma oggi sono sola. Assolutamente sola. E questo è dannatamente pericoloso

Sono qui, mi sento molto sola, quasi nuda

E non voglio giustificarmi davanti a nessuno

Solo a te. Solo adesso. Ti aspetto di profilo:

DirtyLover

Estelle”