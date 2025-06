Truffa e pericoli dal web: ecco il testo che potrebbe derubarvi subito

Anche questa volta si torna a parlare di una truffa che purtroppo ha fregato utenti in quantità. Quello che sta accadendo in queste ore ha degli incredibile, in quanto il messaggio risulta molto esilarante già solo a leggerlo. Nonostante tutto questo sarebbe stato in grado di mettere in difficoltà le persone facendogli credere realmente di aver trovato una donna interessata a stare con loro. In basso ci sono tutte le informazioni e anche il testo completo, proprio per far capire agli utenti come agisce una truffa di questo tipo.

Truffa e tentativi di inganno, è così che le persone finiscono per cadere nella rete dei malviventi del web

Il messaggio che sta girando in queste ore farebbe credere, magari a qualcuno che non ha troppa esperienza con il web e con i siti di incontri, di aver trovato l’anima gemella o magari qualcuno con cui divertirsi semplicemente. Il testo che segue, tra il ridicolo e l’intrigante, potrebbe dunque compromettere più persone in poco tempo ma ricordate: è solo una truffa. Ecco com’è scritto:

“Ciao…

A volte stare da sola è pericoloso.

Soprattutto quando il corpo chiede amore e la mente smette di trattenere i desideri.

Ora sono sola. Sposata, sì.

Ma lo status può soffocare ciò che ribolle dentro?

Le mie dita non ce la fanno più… voglio essere presa

Con forza. Con avidità. Non uno, ma forse due.

Oggi non voglio scegliere, voglio provare il doppio…

Il mio corpo è come una corda tesa. Umido, sensibile, pronto

Non ho bisogno di promesse. Solo azioni

Solo vera passione, dove non ci sono regole, solo istinti

Ti immagini cosa si prova quando

una donna sogna di concedersi a due uomini contemporaneamente?

Senza vergogna, senza “non si può”. Senza fermarsi

Non ho paura di essere cattiva. Oggi voglio essere avida

Scrivi ADESSO. Questa foto è tua…“