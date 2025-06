One UI 8.0, Samsung spinge il gaming mobile su Galaxy

Samsung si prepara a lanciare la nuova interfaccia One UI 8.0 per i suoi dispositivi della gamma Galaxy. Tra le tante novità spicca un chiaro impegno verso il gaming. L’azienda coreana ha infatti migliorato le funzioni del Game Booster, uno strumento integrato nei dispositivi Galaxy che ora si evolverà in qualcosa di ancor più sofisticato.

Il sistema, nella nuova versione, sarà in grado di gestire in modo più efficiente le risorse del dispositivo nel momento in cui si avvia un gioco, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando il caricamento dei contenuti in background. Ciò significa che molti giochi, soprattutto quelli più pesanti, partiranno più rapidamente perché i file extra che di solito si scaricano al primo avvio verranno pre-caricati automaticamente quando il telefono è inattivo e connesso alla rete Wi-Fi.

One UI 8.0 per Samsung Galaxy pronta al debutto, arriverà in versione beta e successivamente sul resto dei dispositivi

Samsung ha anche lavorato sulla sincronizzazione tra l’animazione mostrata all’avvio di un gioco e il caricamento effettivo. Sostanzialmente, non si noteranno più quei momenti di stallo o la schermata nera tra il tap sull’icona e l’inizio della partita. L’effetto visivo in questo modo sarà continuo e privo di interruzioni. La nuova One UI 8.0 verrà distribuita inizialmente su alcuni modelli di punta tramite una fase iniziale di beta testing. Solo in seguito arriverà anche per tutti gli altri dispositivi compatibili. Tra le funzioni extra che ci saranno troviamo anche nuove opzioni pensate per la vibrazione 4D, la disattivazione automatica delle notifiche e un sistema intelligente che adatta le performance del dispositivo in base all’uso che se ne fa.

Con One UI 8.0, Samsung non si limita a cambiare la grafica o introdurre nuove animazioni, ma mostra un reale interesse per l’esperienza degli utenti nel gaming mobile. È un chiaro messaggio rivolto a chi sceglie lo smartphone anche per giocare, e dimostra quanto l’interfaccia possa fare la differenza anche nelle prestazioni, non solo nell’aspetto.