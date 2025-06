Samsung

Samsung ha affrontato nelle ultime ore un fastidioso bug segnalato da numerosi utenti con smartphone aggiornati alla One UI 6.1: una notifica persistente e immotivata che riportava la dicitura “Elaborazione in corso…” appariva senza motivo apparente nel pannello delle notifiche, creando confusione tra gli utenti.

Il bug su One UI 6.1

La notifica appariva in modo improvviso e rimaneva visibile anche dopo il riavvio del dispositivo. In alcuni casi, l’interazione con la notifica non produceva alcun effetto, rendendola impossibile da rimuovere. Il messaggio era generico e non associato ad alcuna attività specifica in esecuzione.

Secondo quanto riportato da Samsung, il problema era causato da un malfunzionamento del sistema di gestione delle notifiche, introdotto con l’ultimo aggiornamento della One UI 6.1, distribuito su diversi modelli Galaxy, tra cui S24, S23 e Z Fold5.

Il fix è già in distribuzione

Samsung ha confermato di essere intervenuta rapidamente. In un comunicato ufficiale, l’azienda ha fatto sapere che un aggiornamento correttivo è in distribuzione, mirato a risolvere il problema senza richiedere l’intervento dell’utente. L’update è disponibile sia tramite Galaxy Store che via aggiornamento OTA, a seconda del dispositivo.

Il pacchetto include una patch per il sistema di notifica, che blocca l’attivazione anomala del messaggio “Elaborazione in corso…”. Samsung consiglia a tutti gli utenti colpiti dal bug di verificare la disponibilità dell’aggiornamento accedendo a Impostazioni > Info software > Aggiornamenti app.

Un’anomalia di breve durata

Nonostante il fastidio causato agli utenti, il bug non ha comportato alcun rischio per la sicurezza o la stabilità del sistema. Si trattava esclusivamente di un problema grafico legato alla gestione delle notifiche di sistema, e non influiva sul funzionamento delle applicazioni o sulla privacy dei dati.

Samsung ha inoltre ribadito l’importanza di mantenere aggiornato il proprio dispositivo, ricordando che gran parte dei problemi segnalati dagli utenti vengono corretti con aggiornamenti incrementali e patch rapide.

La segnalazione del bug è avvenuta grazie alla community di utenti, che ha condiviso su Reddit, forum ufficiali e social media gli screenshot della notifica anomala, permettendo all’azienda di identificare rapidamente il malfunzionamento. Samsung continua a monitorare il comportamento del sistema su tutti i dispositivi aggiornati alla One UI 6.1, con l’obiettivo di garantire un’esperienza d’uso priva di inconvenienti.