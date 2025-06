PosteMobile aggiorna le tariffe: aumenti per molti piani

Il 20 giugno 2025 sono entrati ufficialmente in vigore gli aumenti previsti da PosteMobile per diversi suoi piani tariffari a consumo. Le modifiche riguardano esclusivamente offerte ormai fuori commercio, utilizzate ancora da alcuni clienti storici. L’aumento dei costi era stato annunciato lo scorso aprile tramite il sito ufficiale e comunicazioni via SMS, ma solo ora diventa effettivo. I rincari coinvolgono i servizi di base, ovvero chiamate, SMS e segreteria telefonica.

Cambiare operatore senza costi: come esercitare il diritto di recesso con PosteMobile

Le nuove tariffe fissano il costo delle chiamate a 0,28 centesimi al minuto, con scatti anticipati di 60 secondi verso numeri fissi e mobili nazionali. Anche l’invio di ogni SMS avrà lo stesso prezzo, mentre ascoltare la segreteria telefonica costerà 0,18cent. al minuto. Tale aumento si applica ai piani Con Noi, Con Tutti, Con Tutti Premium, PM Unica, SuperConvenienza e altri. In caso di ricarica mensile pari ad almeno 10€, alcuni di essi potranno godere di un leggero sconto, portando il costo delle chiamate e SMS a 0,26 cent. Però, chi non rinnova la propria offerta mensile vedrà applicate le tariffe piene.

PosteMobile ha motivato la sua scelta con l’evoluzione del contesto tecnologico e macroeconomico, dichiarando di dover aggiornare le tariffe per mantenere l’efficienza del servizio. Si tratta comunque di una pratica già adottata in passato dall’operatore, che ha più volte aggiornato i propri piani non più attivi. Tutti i clienti coinvolti possono comunque decidere di non accettare le nuove condizioni e recedere senza spese. Per farlo, devono compilare il modulo ufficiale disponibile sul sito di PosteMobile nella sezione “Assistenza”. Il modulo può essere inviato via email, fax o posta ordinaria. Chi preferisce cambiare gestore può chiedere la portabilità del numero, il recesso avverrà automaticamente al completamento del passaggio.

PosteMobile attualmente utilizza la rete Vodafone. Dal 1° gennaio 2026, però, inizierà la migrazione TIM, in seguito all’accordo siglato con il Gruppo Poste Italiane. Intanto, per i nuovi clienti sono già disponibili piani aggiornati come PM Unica New Ed. 2025, che prevedono tariffe a consumo superiori rispetto alle versioni precedenti. Infine, resta invariata la tariffa per il traffico dati. Ossia 2€ per 500MB, validi solo alla prima connessione del giorno. Le nuove condizioni si applicano anche durante il roaming nei Paesi UE.