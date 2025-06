YouTube Music, novità per chi ama i testi: ecco la condivisione di quelli preferiti

YouTube Music è al momento una di quelle applicazioni che non intende mollare. I miglioramenti sono all’ordine del giorno e anche questa volta gli utenti appassionati di musica possono beneficiarne. Ecco la nuova funzionalità che permette la condivisione di alcune parti dei testi delle canzoni direttamente dall’applicazione. Sarà tutto facilissimo ed intuitivo, proprio come YouTube ha sempre fatto negli anni per la sua applicazione dedicata alla musica che concorre ad oggi con le principali piattaforme streaming.

YouTube Music, ecco come condividere i testi

La schermata grafica risulta particolarmente semplice per gli utenti che hanno voglia di sfruttare questa nuova funzionalità. Durante la riproduzione di un brano, è sufficiente accedere alla sezione dei testi sincronizzati, già presente da tempo in app. Da lì è possibile evidenziare uno o più versi e, con un tocco, aprire il menu per condividere la selezione. Il risultato sarà un’immagine curata con i versi scelti, pronta da inviare tramite social, messaggi o altre app.

Il design della schermata condivisa mantiene lo stile dell’app e offre un modo elegante per far arrivare agli altri le parole che colpiscono di più. Non si tratta quindi solo di una funzione estetica, ma anche di un mezzo per esprimere stati d’animo o pensieri attraverso la musica.

Un piccolo aggiornamento che arricchisce l’esperienza

Questa aggiunta si inserisce nel percorso di crescita continuo della piattaforma, che punta a migliorare l’esperienza musicale personalizzata e l’interazione tra utenti. Anche un dettaglio come la condivisione dei testi contribuisce a rendere l’app più completa, vicina a chi non ascolta la musica soltanto, ma la vive e la racconta. Potrebbe essere dunque questa alla volta buona in cui YouTube Music proverà ad avvicinarsi ai veri colossi del mondo della musica in streaming come Spotify, Amazon Music ed Apple Music. Saranno gli utenti a dare il loro giudizio dopo l’utilizzo.