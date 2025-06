Ajax IndoorCam: la telecamera di sorveglianza con AI da interno che si installa in meno di 5 minuti – Recensione

Con il mio sistema Ajax già consolidato da tempo, l’aggiunta dell’IndoorCam era il tassello mancante per completare la copertura della zona living. Dopo un mese di utilizzo nel soggiorno, posso dire che questa telecamera ha superato molte delle mie aspettative per qualità delle immagini e integrazione con l’ecosistema Ajax esistente, anche se non è stato tutto rose e fiori. Non è solo una telecamera Wi-Fi in più: è un vero e proprio centro di controllo visivo che si sincronizza perfettamente con rilevatori e scenari automatici.

Primo impatto: design elegante ma discreto

L’IndoorCam nera ha un design elegante e moderno che si integra naturalmente nell’ambiente domestico. La finitura nera opaca è coerente con gli altri dispositivi Ajax del mio impianto, mentre le dimensioni compatte la rendono poco invasiva anche in ambienti raffinati. Il supporto snodabile permette regolazioni precise dell’inquadratura senza dover spostare l’intera telecamera.

Quello che più mi ha colpito è l’otturatore privacy fisico: una levetta che copre meccanicamente la lente quando non voglio essere ripreso. Sembra un dettaglio banale, ma è fondamentale per la tranquillità quotidiana, soprattutto in una zona living frequentata da tutta la famiglia.

Il LED di stato è discreto ma informativo: capisco subito se la telecamera è attiva, in modalità privacy o se ci sono problemi di connessione. L’installazione è stata semplicissima: alimentazione tramite cavo USB-C incluso e connessione Wi-Fi guidata dall’app Ajax.

Qualità video che fa la differenza

La risoluzione 4MP (2688×1520 pixel) è notevole per una telecamera domestica. I dettagli sono nitidi anche quando zoomare digitalmente nelle registrazioni. L’angolo di visione da 110° orizzontale copre perfettamente il mio soggiorno, inquadrando dal divano alla cucina a vista senza perdere gli angoli.

La tecnologia HDR si nota soprattutto durante il giorno, quando la luce del sole entra dalle finestre creando forti contrasti. Dove altre telecamere mostrano zone sovraesposte o troppo scure, l’IndoorCam mantiene dettagli visibili in tutta l’inquadratura. La qualità notturna con illuminazione IR fino a 8 metri è impressionante: anche al buio completo, riesco a distinguere chiaramente volti e movimenti.

Il codec di compressione intelligente ottimizza l’utilizzo dello spazio di archiviazione senza compromettere la qualità, aspetto fondamentale considerando che posso contare solo sull’archiviazione locale.

L’intelligenza artificiale che funziona davvero

L’IA integrata è quello che distingue l’IndoorCam dalle telecamere tradizionali. Il riconoscimento di persone, animali e veicoli funziona sorprendentemente bene nella pratica quotidiana. Quando i miei due cani attraversano l’inquadratura, ricevo notifiche etichettate come “animale rilevato” senza creare falsi allarmi.

La distinzione tra persone e animali è accurata: in un mese, non ho mai avuto notifiche sbagliate. Quando rientro a casa, ricevo immediatamente la notifica “persona rilevata” con un’anteprima immediata che mi mostra cosa è successo. Questo mi permette di capire immediatamente se si tratta di un familiare o di qualcuno che non dovrebbe essere in casa.

Le zone di attività configurabili sono incredibilmente utili: posso impostare aree specifiche da monitorare ignorando zone di passaggio normale. Per esempio, monitoro l’ingresso e la zona del divano, ma ignoro la cucina dove i cani vanno a bere.

Integrazione perfetta con il sistema Ajax

Quello che rende l’IndoorCam speciale è l’integrazione seamless con il sistema Ajax esistente. Quando un rilevatore di movimento scatta in un’altra stanza, l’IndoorCam inizia automaticamente la registrazione tramite gli scenari configurati. Se scatta l’allarme perimetrale, ricevo immediatamente un video che mi mostra cosa sta succedendo in casa. La sincronizzazione con le notifiche è perfetta: quando ricevo un allarme da un rilevatore, posso toccare la notifica e accedere immediatamente al video live dell’IndoorCam. Non devo più aprire app diverse o cercare manualmente negli archivi.

Il canale di backup tramite protocolli Jeweller e Wings è geniale: se il Wi-Fi cade, la telecamera continua a comunicare con l’hub Ajax e a inviare foto degli eventi tramite la connessione radio. In un mese, questa funzione si è attivata un paio di volte durante interruzioni internet, garantendo continuità di servizio.

L’archiviazione: tra successi e limitazioni

La connessione al recorder Ajax che già possedevo è stata più semplice del previsto. L’IndoorCam si è integrata senza problemi nel NVR Ajax esistente, permettendo di salvare le registrazioni continue insieme a quelle degli altri dispositivi di videosorveglianza. Questo aspetto funziona perfettamente e mantiene tutto centralizzato.

Il problema arriva con Ajax Cloud Storage: ho scoperto che non è accessibile ai privati, essendo un servizio riservato esclusivamente agli installatori professionali registrati. Come utente finale, posso solo sperare che il mio installatore decida di offrire questo servizio, con i relativi costi aggiuntivi mensili. Fortunatamente, oltre al recorder, c’è anche l’archiviazione locale su microSD che funziona come backup aggiuntivo. Pur avendo i suoi limiti in termini di spazio, offre una sicurezza in più nel caso il NVR abbia problemi.

Audio bidirezionale di qualità

L’audio bidirezionale con soppressione del rumore e cancellazione dell’eco è di qualità sorprendente. Posso comunicare chiaramente con chi è in casa anche quando sono fuori. La qualità dell’audio è così buona che spesso lo uso come interfono wireless con la famiglia.

Il microfono è sensibile ma non troppo: cattura conversazioni e rumori ambientali senza essere invadente. Posso sentire chiaramente se i cani stanno combinando guai in mia assenza o se qualcuno è entrato in casa.

Tecnologia JetSparrow: streaming senza attesa

La tecnologia JetSparrow per lo streaming video è effettivamente una rivoluzione. Il substream permette di navigare rapidamente nell’archivio locale, mentre il mainstream offre qualità piena quando necessario. Passare da un filmato all’altro è istantaneo, senza i tempi di caricamento che caratterizzano molte altre telecamere.

Il videowall nell’app Ajax che mostra tutte le telecamere simultaneamente sarebbe utile se avessi più telecamere Ajax, ma al momento è più una funzione potenziale che pratica.

Gestione della privacy e sicurezza

Il controllo della privacy è meticoloso. Posso decidere chi ha accesso ai video, alle registrazioni e persino all’audio. La crittografia end-to-end garantisce che solo io possa accedere ai contenuti, anche se qualcuno dovesse compromettere la telecamera fisicamente.

Il controllo degli accessi è granulare: posso dare accesso live agli altri membri della famiglia senza condividere le registrazioni storiche. Ogni utente ha permessi specifici configurabili.

L’otturatore privacy fisico rimane una delle funzioni più apprezzate: quando non voglio essere ripreso, copro meccanicamente la lente senza dover ricordare di disattivare software.

Scenari automatici: il vero valore aggiunto

Gli scenari automatici sono dove l’IndoorCam esprime il suo vero potenziale, nonostante i limiti di archiviazione. Ho configurato diversi scenari:

Quando si attiva l’allarme perimetrale, l’IndoorCam inizia automaticamente a registrare e mi invia una notifica con video in tempo reale. Quando inserisco il sistema la sera, l’IndoorCam passa automaticamente alla modalità di massima sensibilità. Quando disinserisco al mattino, la telecamera abbassa la sensibilità e interrompe le notifiche per i movimenti normali. Questi scenari trasformano l’IndoorCam da semplice telecamera a componente attivo del sistema di sicurezza, che reagisce intelligentemente alle situazioni.

Connettività e affidabilità

La connessione Wi-Fi è eccezionalmente stabile. Anche a 150 metri dal router attraverso muri spessi, la qualità del segnale rimane ottima. Ajax dichiara una portata fino a 500 metri in campo aperto, e nella mia esperienza la copertura è effettivamente superiore alla media. Il consumo energetico è ottimizzato: pur funzionando 24/7, l’impatto sulla bolletta elettrica è trascurabile. La telecamera si scalda leggermente durante l’uso intensivo, ma mai in modo preoccupante.

Esperienza d’uso quotidiana

Dopo un mese, l’IndoorCam è diventata parte integrante della routine quotidiana. La uso per controllare i cani quando sono fuori, per verificare che tutto sia in ordine prima di dormire, e soprattutto per avere conferma visiva immediata quando scattano gli allarmi.

L’app Ajax che già utilizzavo per il resto del sistema ora include perfettamente anche la gestione video. Stesso login, stessa interfaccia, stessa logica di funzionamento. Non ho dovuto imparare nulla di nuovo.

La velocità di risposta è impressionante: dall’evento alla notifica passano pochissimi secondi, e l’accesso al video live è praticamente istantaneo.

I lati meno convincenti

Il problema principale rimane l’impossibilità di accedere a Ajax Cloud Storage come privato. Questa limitazione è frustrante perché il servizio cloud sarebbe perfetto per avere backup remoto delle registrazioni più importanti, ma essendo riservato solo agli installatori professionali, rimane inaccessibile. Il prezzo è importante, ma in linea con il posizionamento premium di Ajax. Considerando l’integrazione perfetta con il sistema esistente e la compatibilità con il recorder, l’investimento è sostanzialmente giustificato.

La dipendenza dall’ecosistema Ajax può essere vista come un limite, ma per chi ha già il sistema è in realtà un vantaggio che assicura integrazione perfetta.

Considerazioni sulla sicurezza e conformità

La conformità NDAA e i test di cybersecurity indipendenti superati da Ajax sono garanzie importanti. I server europei e la conformità GDPR assicurano che i dati rimangano protetti secondo gli standard più elevati. L’autenticazione senza password tramite mTLS elimina i rischi legati alle password predefinite, mentre la crittografia dei certificati garantisce che solo il proprietario possa accedere ai contenuti.

Dopo un mese: integrazione quasi perfetta

L’IndoorCam ha tutte le caratteristiche per essere un’aggiunta eccellente al sistema Ajax: qualità video ottima, intelligenza artificiale efficace, integrazione perfetta con rilevatori e scenari, e compatibilità funzionante con il recorder esistente. L’unica limitazione significativa rimane l’inaccessibilità di Ajax Cloud Storage per i privati.

Se Ajax rendesse accessibile il Cloud Storage anche ai privati (magari tramite abbonamento diretto), questa telecamera sarebbe praticamente perfetta. Allo stato attuale, è un prodotto con ottime prestazioni che soddisfa la maggior parte delle esigenze, con solo una limitazione nel backup cloud. Se hai già un sistema Ajax e stai considerando l’IndoorCam, puoi procedere con fiducia: l’integrazione con l’ecosistema esistente è eccellente e la telecamera mantiene tutte le promesse dal punto di vista tecnico. Maggiori informazioni si possono reperire sul sito ufficiale.